https://ria.ru/20240708/khram-1958346621.html

Депутат рассказал о строительстве храма с именами погибших военкоров

Депутат рассказал о строительстве храма с именами погибших военкоров - РИА Новости, 08.07.2024

Депутат рассказал о строительстве храма с именами погибших военкоров

Комплекс посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны храма святых мучеников Анатолия и Протолеона в парке Артема Боровика, в котором будут... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:39

2024-07-08T19:39

2024-07-08T19:39

специальная военная операция на украине

москва

афганистан

вьетнам

владимир ресин

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Комплекс посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны храма святых мучеников Анатолия и Протолеона в парке Артема Боровика, в котором будут перечислены имена погибших военных корреспондентов, планируют достроить и сдать в эксплуатацию в середине 2026 года, рассказал депутат Государственной думы, советник мэра Москвы и советник патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин. "В этом году в сентябре купола уже будут водружены на храм, а в середине 2026 года собираемся сдать храм под Великое освящение. По дорожной карте все идет как запланировано. Чтобы окончательно быть в этом уверенным, нам надо в будущем году найти 220 миллионов рублей. Вот, пожалуй, самая сложная задача", – цитирует Ресина пресс-служба. Шатровый храм в стиле старинной русской архитектуры XVI века сравнится по высоте с 20-этажным домом, отмечает руководитель пресс-службы Владимира Ресина Елена Ибрагимова. Она также сообщает, что патриарх Кирилл выделил на строительство надземной части храма целевую субсидию 171 миллион рублей, приход планирует подать еще одно прошение о субсидии. Большой храм во имя мучеников Анатолия и Протолеона посвящается памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Часовня во имя праведного отрока Артемия Веркольского – памяти погибших военных корреспондентов. В новом храме будут зафиксированы имена журналистов, погибших в ходе военных конфликтов: в Великой Отечественной войне, в Афганистане, Вьетнаме, Африке, Югославии, на Украине. В нижнем помещении храма будут классы воскресной школы, актовый зал для проведения различных школьных и районных мероприятий, сообщает Елена Ибрагимова. "На главном колоколе указаны имена всех, кто пожелал увековечить имена родственников, близких. Колокол сейчас находится на звоннице. Что касается прихрамовой территории, то мы отказались от строительства забора, поэтому все пространство храмового комплекса будет полностью открыто, можно в любое время зайти на него, помолиться и отдохнуть душой. Получится красивый парк с храмовым комплексом", – цитирует пресс-служба Ресина настоятеля храма иерея Виталия Ульянова. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в парке имени Артема Боровика, где расположен храм, известные журналисты, Союз журналистов России, предприниматели и священники высадили аллею сибирских кедров в рамках акции "Сад памяти" в память о журналистах, погибших в результате боевых действий.

https://ria.ru/20240621/pamyat-1954560111.html

https://ria.ru/20240706/lugansk-1957911878.html

https://ria.ru/20240708/otpuska-1958277916.html

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афганистан

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москва, афганистан, вьетнам, владимир ресин