https://ria.ru/20240708/khlorpikrin-1958266355.html
ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка
ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка
ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска, заявил начальник войск радиационной, химической... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:53
2024-07-08T15:53
2024-07-08T15:53
специальная военная операция на украине
донецк
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск", - сказал он на брифинге. Кириллов добавил, что украинские войска на регулярной основе используют химические средства борьбы с беспорядками: газовые гранаты с веществом C-S американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы. По его словам, украинские военнопленные говорили, что "такими средствами оснащаются штурмовые группы ВСУ".
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948915636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, кременная, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Кременная, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка
Минобороны: ВСУ применяли хлорпикрин с хлорацетоном под Донецком и Артемовском