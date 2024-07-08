https://ria.ru/20240708/khlorpikrin-1958266355.html

ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка

ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка

ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска, заявил начальник войск радиационной, химической... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:53

2024-07-08T15:53

2024-07-08T15:53

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

кременная

игорь кириллов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск", - сказал он на брифинге. Кириллов добавил, что украинские войска на регулярной основе используют химические средства борьбы с беспорядками: газовые гранаты с веществом C-S американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы. По его словам, украинские военнопленные говорили, что "такими средствами оснащаются штурмовые группы ВСУ".

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948915636.html

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горловка

кременная

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Варвара Скокшина

донецк, горловка, кременная, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность