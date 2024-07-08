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ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/khlorpikrin-1958266355.html
ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка
ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка
ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска, заявил начальник войск радиационной, химической... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:53
2024-07-08T15:53
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
кременная
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск", - сказал он на брифинге. Кириллов добавил, что украинские войска на регулярной основе используют химические средства борьбы с беспорядками: газовые гранаты с веществом C-S американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы. По его словам, украинские военнопленные говорили, что "такими средствами оснащаются штурмовые группы ВСУ".
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донецк, горловка, кременная, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Кременная, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ использовали хлорпикрин с хлорацетоном в районе Донецка

Минобороны: ВСУ применяли хлорпикрин с хлорацетоном под Донецком и Артемовском

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Отмечены многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск", - сказал он на брифинге.
Кириллов добавил, что украинские войска на регулярной основе используют химические средства борьбы с беспорядками: газовые гранаты с веществом C-S американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы. По его словам, украинские военнопленные говорили, что "такими средствами оснащаются штурмовые группы ВСУ".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаКременнаяИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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