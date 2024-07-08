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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 08.07.2024 (обновлено: 01:31 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kharkov-1958111907.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:46
2024-07-08T01:31
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 14.27 воскресенья. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 14.27 воскресенья.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Вчера, 23:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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