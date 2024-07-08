https://ria.ru/20240708/kharkov-1958111907.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:46
2024-07-08T00:46
2024-07-08T01:31
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 14.27 воскресенья. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв