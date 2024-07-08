https://ria.ru/20240708/kharkov-1958111907.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:46

2024-07-08T00:46

2024-07-08T01:31

специальная военная операция на украине

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харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Взрыв раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 14.27 воскресенья. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240707/vzryv-1958105870.html

харьков

россия

харьковская область

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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины