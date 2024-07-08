https://ria.ru/20240708/kgnts-1958183174.html

Эксперт рассказал, какими должны быть боевые корабли дальней морской зоны

Эксперт рассказал, какими должны быть боевые корабли дальней морской зоны - РИА Новости, 08.07.2024

Эксперт рассказал, какими должны быть боевые корабли дальней морской зоны

Боевой корабль дальней морской зоны ВМФ России должен иметь водоизмещение не менее 7-7,5 тысяч тонн, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:41

2024-07-08T11:41

2024-07-08T11:44

безопасность

россия

валерий половинкин

сергей сафронов (телеведущий)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Боевой корабль дальней морской зоны ВМФ России должен иметь водоизмещение не менее 7-7,5 тысяч тонн, заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. В настоящее время в России строятся корабли дальней морской зоны типа фрегат проекта 22350 водоизмещением 5-5,5 тысяч тонн. "Флот должен представлять собой совокупность всех типов и классов кораблей. Флот должен быть сбалансированным по своему составу. Если мы себя представляем морской державой, способной решать задачи в мировом океане, то у нас должен быть корабль, который обладает всеми возможностями с минимальными ограничениями по применению оружия состоянием моря. Водоизмещение такого корабля должно быть от 7-7,5 тысяч тонн, я глубоко в этом убежден", - сказал Половинкин. Он отметил, что фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в районе 5-5,5 тысяч тонн – очень хорошие корабли с точки зрения сбалансированности вооружений. Однако для корабля, который должен решать задачи ВМФ в открытом океане, 5 тысяч тонн маловато. "Откройте любой атлас, и вы увидите, что средняя вероятность волнения северных морей составляет примерно 4,3 балла. Это значит, что корабли ограниченного водоизмещения представляют собой просто платформу. Ну да, они надёжные, они выдержат шторм, но корабль служит не для того, чтобы возить картошку, а для того, чтобы воевать", - заметил ученый. КГНЦ является главным разработчиком новейших проектов кораблей, материалов и технологий для ВМФ РФ.

https://ria.ru/20240708/pokrytie-1958119537.html

https://ria.ru/20240708/bezopasnost-1958176196.html

https://ria.ru/20240708/rossija-1958118466.html

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безопасность, россия, валерий половинкин, сергей сафронов (телеведущий)