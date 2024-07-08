https://ria.ru/20240708/kazn-1958131766.html

В МИД высказались о моратории на смертную казнь

В МИД высказались о моратории на смертную казнь - РИА Новости, 08.07.2024

В МИД высказались о моратории на смертную казнь

Мораторий на смертную казнь в России действует, и его необходимо соблюдать, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:52

2024-07-08T08:52

2024-07-08T08:55

россия

григорий лукьянцев

валерий зорькин

совет европы

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России действует, и его необходимо соблюдать, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в интервью газете "Известия"."Сейчас все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии. В то же время надо помнить, что есть позиция, сформулированная Конституционным судом: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться", — отметил он.Лукьянцев напомнил, что Россия установила мораторий, когда стала членом Совета Европы. Именно тогда, добавил он, страна взяла на себя это обязательство. Он подчеркнул, что общественные дискуссии по этому вопросу будут вестись всегда.Согласно докладу председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, опубликованному в июне, вернуть смертную казнь при действующей в стране Конституции невозможно.

https://ria.ru/20240331/kazn-1936928914.html

https://ria.ru/20240416/kazn-1940360743.html

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россия, григорий лукьянцев, валерий зорькин, совет европы