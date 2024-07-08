В одном из районов Курска ввели карантин из-за массовой гибели овец и коз
В Курске ввели карантин в Золотухинском районе из-за массовой гибели овец и коз
Вид на Курск. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Курской области ввело карантин в Золотухинском районе из-за массовой гибели овец и коз от эстроза.
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"В Золотухинском районе Курской области введён карантин из-за массовой гибели овец и коз. Жители района обратились в ветеринарную службу из-за массового заболевания овец. Специалисты осмотрели животных и установили диагноз – эстроз овец, назначили лечение домашнему скоту. Клинические признаки, характерные для оспы, отсутствовали", — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
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Предположительно, причиной вспышки заболевания стал ввоз животных без согласования с ветеринарной службой в одно из личных подсобных хозяйств. Обследование показало, что между владельцами хозяйств, где возникли очаги заболевания, поддерживались межхозяйственные связи.
Между тем, власти региона принимают меры, чтобы не допустить распространение в области оспы овец и коз.
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"В районе проводятся мероприятия по недопущению распространения оспы овец в соответствии с ветеринарным законодательством: установлен круглосуточный ветеринарно-санитарный пост с дезбарьером, при входе в каждый очаг установлены дезковрики, определено место для уничтожения изъятых животных", — добавили власти.
Руководство региона уверяет, что оспа коз и овец для людей не опасна. Владельцам, чьи животные пострадали, возместят стоимость изъятых восприимчивых животных.