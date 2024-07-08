Рейтинг@Mail.ru
В одном из районов Курска ввели карантин из-за массовой гибели овец и коз - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 08.07.2024 (обновлено: 21:40 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/karantin-1958369930.html
В одном из районов Курска ввели карантин из-за массовой гибели овец и коз
В одном из районов Курска ввели карантин из-за массовой гибели овец и коз - РИА Новости, 08.07.2024
В одном из районов Курска ввели карантин из-за массовой гибели овец и коз
Правительство Курской области ввело карантин в Золотухинском районе из-за массовой гибели овец и коз от эстроза. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:37
2024-07-08T21:40
происшествия
курская область
курск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Курской области ввело карантин в Золотухинском районе из-за массовой гибели овец и коз от эстроза. "В Золотухинском районе Курской области введён карантин из-за массовой гибели овец и коз. Жители района обратились в ветеринарную службу из-за массового заболевания овец. Специалисты осмотрели животных и установили диагноз – эстроз овец, назначили лечение домашнему скоту. Клинические признаки, характерные для оспы, отсутствовали", — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области. Предположительно, причиной вспышки заболевания стал ввоз животных без согласования с ветеринарной службой в одно из личных подсобных хозяйств. Обследование показало, что между владельцами хозяйств, где возникли очаги заболевания, поддерживались межхозяйственные связи. Между тем, власти региона принимают меры, чтобы не допустить распространение в области оспы овец и коз. "В районе проводятся мероприятия по недопущению распространения оспы овец в соответствии с ветеринарным законодательством: установлен круглосуточный ветеринарно-санитарный пост с дезбарьером, при входе в каждый очаг установлены дезковрики, определено место для уничтожения изъятых животных", — добавили власти. Руководство региона уверяет, что оспа коз и овец для людей не опасна. Владельцам, чьи животные пострадали, возместят стоимость изъятых восприимчивых животных.
https://ria.ru/20240621/gripp-1954644170.html
https://ria.ru/20240606/meksika-1950851107.html
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, курск
Происшествия, Курская область, Курск
В одном из районов Курска ввели карантин из-за массовой гибели овец и коз

В Курске ввели карантин в Золотухинском районе из-за массовой гибели овец и коз

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Правительство Курской области ввело карантин в Золотухинском районе из-за массовой гибели овец и коз от эстроза.
«
"В Золотухинском районе Курской области введён карантин из-за массовой гибели овец и коз. Жители района обратились в ветеринарную службу из-за массового заболевания овец. Специалисты осмотрели животных и установили диагноз – эстроз овец, назначили лечение домашнему скоту. Клинические признаки, характерные для оспы, отсутствовали", — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Эксперты оценили ситуацию с птичьим гриппом в США
21 июня, 23:35
Предположительно, причиной вспышки заболевания стал ввоз животных без согласования с ветеринарной службой в одно из личных подсобных хозяйств. Обследование показало, что между владельцами хозяйств, где возникли очаги заболевания, поддерживались межхозяйственные связи.
Между тем, власти региона принимают меры, чтобы не допустить распространение в области оспы овец и коз.
«
"В районе проводятся мероприятия по недопущению распространения оспы овец в соответствии с ветеринарным законодательством: установлен круглосуточный ветеринарно-санитарный пост с дезбарьером, при входе в каждый очаг установлены дезковрики, определено место для уничтожения изъятых животных", — добавили власти.
Руководство региона уверяет, что оспа коз и овец для людей не опасна. Владельцам, чьи животные пострадали, возместят стоимость изъятых восприимчивых животных.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВОЗ впервые зафиксировали заражение человека птичьим гриппом A(H5N2)
6 июня, 01:38
 
ПроисшествияКурская областьКурск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала