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Биография Петра Капицы

Биография Петра Капицы - РИА Новости, 08.07.2024

Биография Петра Капицы

Физик, академик, лауреат Нобелевской премии по физике Петр Леонидович Капица родился 8 июля (по старому стилю 26 июня) 1894 года в Кронштадте (ныне... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:46

2024-07-08T00:46

2024-07-08T00:46

справки

петр капица

санкт-петербург

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Физик, академик, лауреат Нобелевской премии по физике Петр Леонидович Капица родился 8 июля (по старому стилю 26 июня) 1894 года в Кронштадте (ныне внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга) в семье военного инженера Леонида Петровича Капицы (1864-1919) и педагога, специалиста по детской литературе и фольклору Ольги Иеронимовны Стебницкой (1866-1937). В 1912 году, после окончания Кронштадтского реального училища, Петр Капица поступил на электромеханический факультет Политехнического института (сейчас Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) в Петрограде (сейчас Санкт-Петербург).Студенческие годы Капицы совпали с переломными моментами в истории России. В августе 1914 года вспыхнула Первая мировая война, которая застала будущего ученого в Шотландии. Только в конце года он смог вернуться в Россию, чтобы тут же отправиться на фронт. В январе-марте 1915 года Капица служил под Варшавой в составе добровольного санитарного отряда в качестве водителя, однако в апреле того же года вернулся в Петроград для продолжения учебы. Его научным руководителем стал выдающий ученый, "отец советской физики" Абрам Иоффе, который привлек способного ученика к работе в лаборатории на кафедре физики, привил навыки исследовательской деятельности. Свои первые научные работы Капица опубликовал в 1916 году, будучи студентом третьего курса. В 1918 году Капица окончил Политехнический институт и был оставлен в этом учебном заведении в качестве преподавателя физики и механики. С 1918 по 1921 год, одновременно с преподаванием, занимался научной деятельностью под руководством Иоффе. В 1920 году совместно с Николаем Семеновым Капица разработал методику измерения магнитных моментов атомов в неоднородных магнитных полях.Зимой 1919-1920 годов во время эпидемии испанского гриппа в Петрограде Капица потерял отца, жену Надежду Черносвитову (в браке с 1916 года), двухлетнего сына и новорожденную дочь. В 1921 году по настоянию Иоффе Петр Капица вместе с другими учеными был направлен в научную командировку в Англию, где познакомился с Эрнестом Резерфордом и был принят на стажировку в Кавендишскую лабораторию в Кембридже в качестве научного работника. Там же в 1923 году ученый защитил докторскую диссертацию и получил степень доктора философии Кембриджского университета.Во время работы в лаборатории Капица занимался исследованием искривления траекторий альфа- и бета-частиц в магнитном поле и в связи с этим создал метод получения сильных магнитных полей. Кроме того, ученый совершил техническую революцию в методах экспериментальных исследований. До его появления в лаборатории не было сложных экспериментальных установок и необходимые опыты проводились с помощью самых примитивных средств. После создания "установки Капицы" (генератора и соленоида для создания сверхсильных магнитных полей) стали чаще появляться сложные приборы и специально усовершенствованные аппараты. Исследования в области магнитных полей, произведенные Капицей, принесли ученому мировую славу и признание. В 1924 году он стал заместителем директора по магнитным исследованиям Кавендишской лаборатории, в 1926 году – директором созданной им Магнитной лаборатории в составе Кавендишской лаборатории, в 1934 году – директором специально построенной для него Лондонским королевским обществом в Кембридже лаборатории имени Людвига Монда. В 1928 году Капица обнаружил и объяснил эффект увеличения электросопротивления в металлах, возникающий при увеличении магнитного поля (позже этот эффект был назван законом Капицы). В 1934 году ученым впервые в мире был получен жидкий гелий на созданной им же установке. Это открытие дало мощный толчок исследованиям в физике низких температур. За эти и другие научные достижения еще в 1925 году ученый был избран членом Тринити-колледжа, в 1929 году – членом-корреспондентом Академии наук СССР (АН СССР) и действительным членом Лондонского королевского общества, в 1930 году – профессором Лондонского королевского общества.В 1927 году Петр Капица женился во второй раз – на Анне Крыловой, дочери кораблестроителя, математика и механика, академика Алексея Крылова. У них родились двое детей – Сергей (1928-2012) и Андрей (1931-2011), которые впоследствии тоже стали известными учеными.Капица регулярно приезжал в СССР, выступал с лекциями. В 1934 году правительство СССР во время очередного посещения страны ученым запретило ему выезд. За возврат Капицы в Кембридж выступили Резерфорд, Лондонское королевское общество и ряд ученых из других стран, однако их усилия оказались напрасны. В 1935 году Капица стал директором построенного по его проекту Института физических проблем АН СССР (сейчас Институт физических проблем имени П.Л. Капицы РАН). В том же году при содействии Резерфорда сенат Кембриджского университета и правительство Великобритании дали согласие на продажу СССР научного оборудования лаборатории имени Монда для оснащения института, чтобы ученый смог продолжить свои исследования в Москве. В начале 1936 года семья Капицы получила разрешение вернуться в СССР и вскоре присоединилась к нему в столице.С 1936 по 1938 год Петр Капица разработал метод ожижения воздуха с помощью цикла низкого давления и высокоэффективного турбодетандера, который предопределил развитие во всем мире современных крупных установок разделения воздуха для получения кислорода, азота и инертных газов. В 1940 году он совершил новое фундаментальное научное открытие – сверхтекучесть жидкого гелия (при переходе тепла от твердого тела к жидкому гелию на границе раздела возникает скачок температуры, получивший название "скачок Капицы").В 1939 году Петр Капица был избран действительным членом Академии наук СССР.Во время Великой Отечественной войны ученый вместе с Институтом физических проблем был эвакуирован в Казань и вернулся в Москву только в 1943 году. В этот период он являлся членом Научно-технического совета при уполномоченном Государственного комитета обороны СССР и начальником Главного управления кислородной промышленности при Совнаркоме СССР. В 1942 году Петр Капица разработал установку для производства жидкого кислорода, на базе которой началось промышленное производство жидкого кислорода, необходимого для нужд военной техники.В 1945 году Капица получил назначение в Спецкомитет по разработке атомной бомбы, но, не сработавшись с председателем комитета Лаврентием Берией, вскоре попросил освободить его от работы.В 1946 году вследствие конфликта с Берией был уволен из Института физических проблем и Главного управления кислородной промышленности и вынужден жить на своей даче, где построил небольшую исследовательскую лабораторию, в которой продолжил работать. С конца 1940-х годов в сфере научных интересов Капицы находились проблемы плазмы. Он разрабатывал мощные СВЧ-генераторы и с их помощью получал стабильный плазменный шнур. Физика плазмы и электроника больших мощностей оставались приоритетной темой исследований ученого последующие три десятилетия.В годы опалы Капица активизировал свое непосредственное участие в работе высшей школы. В 1947 году в МГУ был открыт новый факультет – физико-технический (в 1951 году преобразован в Московский физико-технический институт), одним из организаторов и основателей которого стал ученый. Одновременно Капица был назначен заведующим кафедрой общей физики и начал читать лекции студентам. В начале 1950 года за демонстративный отказ присутствовать на торжественных мероприятиях в честь 70-летия Сталина был уволен оттуда.Летом 1950 года Петра Капицу зачислили старшим научным сотрудником в Институт кристаллографии АН СССР, одновременно он продолжил исследования в своей лаборатории.После смерти Сталина, ареста и расстрела Берии положение Капицы в научном мире и обществе было восстановлено. Летом 1953 года ученый доложил о своих личных разработках и полученных результатах в президиуме АН СССР, который принял решение о продолжении исследований и в августе 1953 года назначил Капицу директором созданной тогда же Физической лаборатории АН СССР.В 1955 году ученого повторно назначили директором Института физических проблем АН СССР, который он возглавлял до конца жизни. С 1956 года он стал также заведовать кафедрой техники низких температур и физики Московского физико-технического института и являлся председателем Координационного совета этого учебного заведения. С 1957 года был членом президиума АН СССР.В 1978 году деятельность ученого получила высшее признание научного сообщества – Шведская королевская академия наук присудила Капице Нобелевскую премию по физике "за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур". Петр Капица – доктор физико-математических наук (1928). Был членом Советского национального комитета Пагуошского движения (1960-1984), членом многих зарубежных академий наук и научных обществ.Дважды Герой Социалистического Труда (1945, 1974), дважды лауреат Сталинской премии 1-й степени (1941, 1943). Награжден шестью орденами Ленина (1943, 1944, 1945. 1964, 1971, 1974), орденом Трудового Красного Знамени (1954), Золотой медалью имени М.В. Ломоносова АН СССР (1959) и др.Скончался выдающийся ученый 8 апреля 1984 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.18 июня 1979 года, еще при жизни Петра Капицы, ему был установлен памятник-бюст в Кронштадте за огромные заслуги перед родиной. В 1985 году по решению президиума АН СССР в доме, в котором Капица жил с 1956 года, был создан музей.С 1990 года Институт физических проблем носит имя Петра Капицы.В 1994 году Российская академия наук учредила Золотую медаль имени П.Л. Капицы, которая присуждается отечественным и зарубежным ученым за выдающиеся работы по физике. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, петр капица, санкт-петербург