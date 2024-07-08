https://ria.ru/20240708/kanada-1958312016.html

СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады

СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады

Власти США и другие союзники по НАТО разочарованы низким объемом оборонных расходов Канады, который до сих пор не достиг 2% ВВП страны, несмотря на многолетние... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:41

2024-07-08T17:41

2024-07-08T17:41

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США и другие союзники по НАТО разочарованы низким объемом оборонных расходов Канады, который до сих пор не достиг 2% ВВП страны, несмотря на многолетние обещания Оттавы, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Эта позиция разочаровывает многих союзников - от Белого дома и конгресса до столиц по всей Европе", - говорится в публикации, посвященной задержкам в наращивании оборонных расходов канадскими властями. Как отмечают собеседники издания, страна дала обещание НАТО увеличить расходы до 2% еще в 2014 году, но с тех пор целевой показатель так и не был достигнут. На предстоящем саммите альянса, который на этой неделе открывается в Вашингтоне, от канадский властей будут добиваться обязательства выполнить данное обещание. "Они продолжают упираться… Европейцы расстроены, поскольку их критикуют, а Канада не чувствует того же давления со стороны Вашингтона", - цитирует издание неназванного представителя американского конгресса. По данным внутреннего документа, на который ссылается газета, недофинансирование канадских вооруженных сил уже привело к тому, что половина военного финансирования страны "недоступно и неработоспособно". "Союзники, которые не тратят хотя бы двух процентов ВВП на оборону, серьезно подрывают собственный авторитет и общую готовность к сдерживанию", - резюмировал советник одного из оборонных ведомств стран НАТО.

https://ria.ru/20240207/kanada-1925830358.html

https://ria.ru/20240612/kanada-1952431006.html

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в мире, канада, сша, оттава, нато