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СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады - РИА Новости, 08.07.2024
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17:41 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kanada-1958312016.html
СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады
СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады
Власти США и другие союзники по НАТО разочарованы низким объемом оборонных расходов Канады, который до сих пор не достиг 2% ВВП страны, несмотря на многолетние... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:41
2024-07-08T17:41
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США и другие союзники по НАТО разочарованы низким объемом оборонных расходов Канады, который до сих пор не достиг 2% ВВП страны, несмотря на многолетние обещания Оттавы, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Эта позиция разочаровывает многих союзников - от Белого дома и конгресса до столиц по всей Европе", - говорится в публикации, посвященной задержкам в наращивании оборонных расходов канадскими властями. Как отмечают собеседники издания, страна дала обещание НАТО увеличить расходы до 2% еще в 2014 году, но с тех пор целевой показатель так и не был достигнут. На предстоящем саммите альянса, который на этой неделе открывается в Вашингтоне, от канадский властей будут добиваться обязательства выполнить данное обещание. "Они продолжают упираться… Европейцы расстроены, поскольку их критикуют, а Канада не чувствует того же давления со стороны Вашингтона", - цитирует издание неназванного представителя американского конгресса. По данным внутреннего документа, на который ссылается газета, недофинансирование канадских вооруженных сил уже привело к тому, что половина военного финансирования страны "недоступно и неработоспособно". "Союзники, которые не тратят хотя бы двух процентов ВВП на оборону, серьезно подрывают собственный авторитет и общую готовность к сдерживанию", - резюмировал советник одного из оборонных ведомств стран НАТО.
https://ria.ru/20240207/kanada-1925830358.html
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в мире, канада, сша, оттава, нато
В мире, Канада, США, Оттава, НАТО
СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады

Politico: США и другие члены НАТО разочарованы оборонными расходами Канады

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США и другие союзники по НАТО разочарованы низким объемом оборонных расходов Канады, который до сих пор не достиг 2% ВВП страны, несмотря на многолетние обещания Оттавы, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Эта позиция разочаровывает многих союзников - от Белого дома и конгресса до столиц по всей Европе", - говорится в публикации, посвященной задержкам в наращивании оборонных расходов канадскими властями.
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Как отмечают собеседники издания, страна дала обещание НАТО увеличить расходы до 2% еще в 2014 году, но с тех пор целевой показатель так и не был достигнут. На предстоящем саммите альянса, который на этой неделе открывается в Вашингтоне, от канадский властей будут добиваться обязательства выполнить данное обещание.
«
"Они продолжают упираться… Европейцы расстроены, поскольку их критикуют, а Канада не чувствует того же давления со стороны Вашингтона", - цитирует издание неназванного представителя американского конгресса.
По данным внутреннего документа, на который ссылается газета, недофинансирование канадских вооруженных сил уже привело к тому, что половина военного финансирования страны "недоступно и неработоспособно".
«
"Союзники, которые не тратят хотя бы двух процентов ВВП на оборону, серьезно подрывают собственный авторитет и общую готовность к сдерживанию", - резюмировал советник одного из оборонных ведомств стран НАТО.
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