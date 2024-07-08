СМИ: США разочарованы низкими оборонными расходами Канады
Politico: США и другие члены НАТО разочарованы оборонными расходами Канады
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти США и другие союзники по НАТО разочарованы низким объемом оборонных расходов Канады, который до сих пор не достиг 2% ВВП страны, несмотря на многолетние обещания Оттавы, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Эта позиция разочаровывает многих союзников - от Белого дома и конгресса до столиц по всей Европе", - говорится в публикации, посвященной задержкам в наращивании оборонных расходов канадскими властями.
Более половины канадцев выступили за прекращение помощи Украине
7 февраля, 03:30
Как отмечают собеседники издания, страна дала обещание НАТО увеличить расходы до 2% еще в 2014 году, но с тех пор целевой показатель так и не был достигнут. На предстоящем саммите альянса, который на этой неделе открывается в Вашингтоне, от канадский властей будут добиваться обязательства выполнить данное обещание.
«
"Они продолжают упираться… Европейцы расстроены, поскольку их критикуют, а Канада не чувствует того же давления со стороны Вашингтона", - цитирует издание неназванного представителя американского конгресса.
По данным внутреннего документа, на который ссылается газета, недофинансирование канадских вооруженных сил уже привело к тому, что половина военного финансирования страны "недоступно и неработоспособно".
«
"Союзники, которые не тратят хотя бы двух процентов ВВП на оборону, серьезно подрывают собственный авторитет и общую готовность к сдерживанию", - резюмировал советник одного из оборонных ведомств стран НАТО.