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Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов - РИА Новости, 08.07.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:20 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/jugra-1958326003.html
Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов
Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов - РИА Новости, 08.07.2024
Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов
Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила инструменты поддержки инвесторов в регионе в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром",... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:20
2024-07-08T18:20
ханты-мансийский автономный округ
екатеринбург
ханты-мансийский автономный округ
россия
руслан кухарук
роман колупаев
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила инструменты поддержки инвесторов в регионе в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, сообщает Фонд развития Югры. "В Югре активное внимание уделяют созданию промышленной инфраструктуры для размещения бизнеса и развитию преференциальных режимов для инвесторов. Сейчас запущено несколько флагманских проектов. Прежде всего это ОЭЗ "Нягань", площадка, которая объединяет вокруг себя представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Также это ИНТЦ "Юнити Парк", тот проект, который ориентирован на несколько лет вперед и реализуется по поручению президента РФ. И это арктическая зона – Белоярский и Березовский районы", - приводятся в сообщении слова врио губернатора автономного округа Руслана Кухарука. Сопровождение инвестиционных проектов в регионе происходит по принципу "одного окна", добавил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, отметив, что в настоящее время в работе у организации находятся 94 проекта инвестиционной емкостью в 118 миллиардов рублей. На Международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, Югру представляют более 20 предприятий автономного округа. В частности, на коллективной экспозиции ХМАО представлена современная трубная продукция для нефтегазовой отрасли от "Мейджерпак Югра", системы вентиляции и кондиционирования с применением современных инновационных решений от ООО "Озон". многофункциональное устройство для записи, анализа и хранения большого объема видеопотока с использованием нейросетей компании "Сирин", производственные решения и разработки АО "Югорский машиностроительный завод".
https://ria.ru/20240610/kukharuk-1951923809.html
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екатеринбург, ханты-мансийский автономный округ, россия, руслан кухарук, роман колупаев, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Екатеринбург, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Руслан Кухарук, Роман Колупаев, Югра

Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов

© Фото : Фонд развития ЮгрыЮгра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов
Югра презентовала на Иннопроме преференциальные режимы для инвесторов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Фонд развития Югры
Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила инструменты поддержки инвесторов в регионе в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, сообщает Фонд развития Югры.
"В Югре активное внимание уделяют созданию промышленной инфраструктуры для размещения бизнеса и развитию преференциальных режимов для инвесторов. Сейчас запущено несколько флагманских проектов. Прежде всего это ОЭЗ "Нягань", площадка, которая объединяет вокруг себя представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Также это ИНТЦ "Юнити Парк", тот проект, который ориентирован на несколько лет вперед и реализуется по поручению президента РФ. И это арктическая зона – Белоярский и Березовский районы", - приводятся в сообщении слова врио губернатора автономного округа Руслана Кухарука.
Сопровождение инвестиционных проектов в регионе происходит по принципу "одного окна", добавил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, отметив, что в настоящее время в работе у организации находятся 94 проекта инвестиционной емкостью в 118 миллиардов рублей.
На Международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, Югру представляют более 20 предприятий автономного округа. В частности, на коллективной экспозиции ХМАО представлена современная трубная продукция для нефтегазовой отрасли от "Мейджерпак Югра", системы вентиляции и кондиционирования с применением современных инновационных решений от ООО "Озон". многофункциональное устройство для записи, анализа и хранения большого объема видеопотока с использованием нейросетей компании "Сирин", производственные решения и разработки АО "Югорский машиностроительный завод".
ВРИО губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Кухарук: пакет инвестиций в Югру по итогам ПМЭФ составил 70 млрд рублей
10 июня, 12:44
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЕкатеринбургХанты-Мансийский автономный округРоссияРуслан КухарукРоман КолупаевЮгра
 
 
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