Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила инструменты поддержки инвесторов в регионе в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, сообщает Фонд развития Югры.
"В Югре активное внимание уделяют созданию промышленной инфраструктуры для размещения бизнеса и развитию преференциальных режимов для инвесторов. Сейчас запущено несколько флагманских проектов. Прежде всего это ОЭЗ "Нягань", площадка, которая объединяет вокруг себя представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Также это ИНТЦ "Юнити Парк", тот проект, который ориентирован на несколько лет вперед и реализуется по поручению президента РФ. И это арктическая зона – Белоярский и Березовский районы", - приводятся в сообщении слова врио губернатора автономного округа Руслана Кухарука.
Сопровождение инвестиционных проектов в регионе происходит по принципу "одного окна", добавил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, отметив, что в настоящее время в работе у организации находятся 94 проекта инвестиционной емкостью в 118 миллиардов рублей.
На Международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, Югру представляют более 20 предприятий автономного округа. В частности, на коллективной экспозиции ХМАО представлена современная трубная продукция для нефтегазовой отрасли от "Мейджерпак Югра", системы вентиляции и кондиционирования с применением современных инновационных решений от ООО "Озон". многофункциональное устройство для записи, анализа и хранения большого объема видеопотока с использованием нейросетей компании "Сирин", производственные решения и разработки АО "Югорский машиностроительный завод".