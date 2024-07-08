https://ria.ru/20240708/jugra-1958326003.html

Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов

Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов - РИА Новости, 08.07.2024

Югра презентовала на "Иннопроме" преференциальные режимы для инвесторов

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила инструменты поддержки инвесторов в регионе в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром",... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:20

2024-07-08T18:20

2024-07-08T18:20

ханты-мансийский автономный округ

екатеринбург

ханты-мансийский автономный округ

россия

руслан кухарук

роман колупаев

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила инструменты поддержки инвесторов в регионе в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, сообщает Фонд развития Югры. "В Югре активное внимание уделяют созданию промышленной инфраструктуры для размещения бизнеса и развитию преференциальных режимов для инвесторов. Сейчас запущено несколько флагманских проектов. Прежде всего это ОЭЗ "Нягань", площадка, которая объединяет вокруг себя представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Также это ИНТЦ "Юнити Парк", тот проект, который ориентирован на несколько лет вперед и реализуется по поручению президента РФ. И это арктическая зона – Белоярский и Березовский районы", - приводятся в сообщении слова врио губернатора автономного округа Руслана Кухарука. Сопровождение инвестиционных проектов в регионе происходит по принципу "одного окна", добавил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, отметив, что в настоящее время в работе у организации находятся 94 проекта инвестиционной емкостью в 118 миллиардов рублей. На Международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, Югру представляют более 20 предприятий автономного округа. В частности, на коллективной экспозиции ХМАО представлена современная трубная продукция для нефтегазовой отрасли от "Мейджерпак Югра", системы вентиляции и кондиционирования с применением современных инновационных решений от ООО "Озон". многофункциональное устройство для записи, анализа и хранения большого объема видеопотока с использованием нейросетей компании "Сирин", производственные решения и разработки АО "Югорский машиностроительный завод".

https://ria.ru/20240610/kukharuk-1951923809.html

екатеринбург

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

екатеринбург, ханты-мансийский автономный округ, россия, руслан кухарук, роман колупаев, югра