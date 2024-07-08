Пятнадцать компаний из Югры представлены на "Иннопроме"
© Фото : Ханты-Мансийского автономного округа — ЮгрыЗаседание инвестиционного клуба Югры на полях "Иннопрома"
ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа международной промышленной выставки "Иннопром" представлены пятнадцать компаний, в первый день работы выставки его посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Руслан Кухарук.
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"Начиная работу на полях "Иннопрома", Руслан Кухарук посетил стенд Югры, на котором представлены компании, работающие на территории автономного округа. В этом году регион представляют 15 компаний по отраслям нефтесервиса, IT, деревообработки, нефтехимии, промышленной инфраструктуры. Компании из Югры представили Руслану Кухаруку свою продукцию, акцентируя внимание на дальнейшее развитие их деятельности", - сообщается на сайте регионального правительства.
В числе экспонентов в выставке участвует промышленный технопарк "Синергия" из Нягани. Среди его резидентов компании по производству стройматериалов, металло- и деревообработке, а также занимающиеся выпуском отдельных элементов нефтегазопроводов и научно-исследовательской деятельностью. В планах - увеличение промплощадки и вовлечение новых резидентов. По словам Руслана Кухарука, "расширение технопарка - большой потенциал для развитие как Нягани, так и всего региона". Также на выставке представлен Торговый дом "Эконо-Тех" - единственный в стране производитель гуаровой камеди, широко используемой в качестве гелеобразователя в нефтяной, пищевой и косметической промышленности, компания включена в перечень тепловых карт Индии по импортозамещению.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге, она является площадкой для демонстрации передовых технологий, выхода на международный рынок и эффективного налаживания новых деловых связей. В рабочих планах врио губернатора округа — участие в сессии "Научно-технологическое развитие как основа новой экономической политики", а также рабочие встречи и подписание ряда соглашений, направленных на дальнейшее развитие экономического и промышленного потенциала региона.