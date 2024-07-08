https://ria.ru/20240708/jugra-1958271827.html

Пятнадцать компаний из Югры представлены на "Иннопроме"

Пятнадцать компаний из Югры представлены на "Иннопроме" - РИА Новости, 08.07.2024

Пятнадцать компаний из Югры представлены на "Иннопроме"

На стенде Ханты-Мансийского автономного округа международной промышленной выставки "Иннопром" представлены пятнадцать компаний, в первый день работы выставки... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:16

2024-07-08T16:16

2024-07-08T16:54

ханты-мансийский автономный округ

технологии

нягань

ханты-мансийский автономный округ

индия

руслан кухарук

синергия

иннопром

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ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа международной промышленной выставки "Иннопром" представлены пятнадцать компаний, в первый день работы выставки его посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Руслан Кухарук. "Начиная работу на полях "Иннопрома", Руслан Кухарук посетил стенд Югры, на котором представлены компании, работающие на территории автономного округа. В этом году регион представляют 15 компаний по отраслям нефтесервиса, IT, деревообработки, нефтехимии, промышленной инфраструктуры. Компании из Югры представили Руслану Кухаруку свою продукцию, акцентируя внимание на дальнейшее развитие их деятельности", - сообщается на сайте регионального правительства. В числе экспонентов в выставке участвует промышленный технопарк "Синергия" из Нягани. Среди его резидентов компании по производству стройматериалов, металло- и деревообработке, а также занимающиеся выпуском отдельных элементов нефтегазопроводов и научно-исследовательской деятельностью. В планах - увеличение промплощадки и вовлечение новых резидентов. По словам Руслана Кухарука, "расширение технопарка - большой потенциал для развитие как Нягани, так и всего региона". Также на выставке представлен Торговый дом "Эконо-Тех" - единственный в стране производитель гуаровой камеди, широко используемой в качестве гелеобразователя в нефтяной, пищевой и косметической промышленности, компания включена в перечень тепловых карт Индии по импортозамещению. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге, она является площадкой для демонстрации передовых технологий, выхода на международный рынок и эффективного налаживания новых деловых связей. В рабочих планах врио губернатора округа — участие в сессии "Научно-технологическое развитие как основа новой экономической политики", а также рабочие встречи и подписание ряда соглашений, направленных на дальнейшее развитие экономического и промышленного потенциала региона.

https://ria.ru/20240605/proekty-1950761449.html

нягань

ханты-мансийский автономный округ

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, нягань, ханты-мансийский автономный округ, индия, руслан кухарук, синергия, иннопром