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Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ - РИА Новости, 08.07.2024
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15:29 08.07.2024 (обновлено: 15:37 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/istrebiteli-1958254384.html
Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ
Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ - РИА Новости, 08.07.2024
Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ
Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами, заявил польский премьер Дональд... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:29
2024-07-08T15:37
в мире
польша
киев
дональд туск
владимир зеленский
нато
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами, заявил польский премьер Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Мы сегодня не можем просто передать МиГ, потому что они участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing. Но мы решили, что как только страны НАТО позволят нам заменить их какими-то другими самолетами, если такого типа равновесие будет соблюдено, то я буду убеждать командование в Польше, чтобы как можно скорее реализовать такое решение... Но я подчеркиваю, что это не может быть реализовано с потерями для польской безопасности", - сказал он.
https://ria.ru/20240606/makron-1951167850.html
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в мире, польша, киев, дональд туск, владимир зеленский, нато
В мире, Польша, Киев, Дональд Туск, Владимир Зеленский, НАТО
Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ

Туск: Польша может передать Киеву МиГ, если НАТО заменит их другими самолетами

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами, заявил польский премьер Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
"Мы сегодня не можем просто передать МиГ, потому что они участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing. Но мы решили, что как только страны НАТО позволят нам заменить их какими-то другими самолетами, если такого типа равновесие будет соблюдено, то я буду убеждать командование в Польше, чтобы как можно скорее реализовать такое решение... Но я подчеркиваю, что это не может быть реализовано с потерями для польской безопасности", - сказал он.
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6 июня, 21:28
 
В миреПольшаКиевДональд ТускВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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