https://ria.ru/20240708/istrebiteli-1958254384.html

Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ

Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ - РИА Новости, 08.07.2024

Туск назвал условие передачи Украине истребителей МиГ

Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами, заявил польский премьер Дональд... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:29

2024-07-08T15:29

2024-07-08T15:37

в мире

польша

киев

дональд туск

владимир зеленский

нато

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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО дадут возможность заменить их другими самолетами, заявил польский премьер Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Мы сегодня не можем просто передать МиГ, потому что они участвуют в патрулировании польского неба в рамках программы НАТО Air Policing. Но мы решили, что как только страны НАТО позволят нам заменить их какими-то другими самолетами, если такого типа равновесие будет соблюдено, то я буду убеждать командование в Польше, чтобы как можно скорее реализовать такое решение... Но я подчеркиваю, что это не может быть реализовано с потерями для польской безопасности", - сказал он.

https://ria.ru/20240606/makron-1951167850.html

польша

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, киев, дональд туск, владимир зеленский, нато