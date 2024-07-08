https://ria.ru/20240708/innoprom-1958319258.html

Инвестклуб Югры на "Иннопроме" обсудил меры поддержки бизнеса

Инвестклуб Югры на "Иннопроме" обсудил меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 08.07.2024

Инвестклуб Югры на "Иннопроме" обсудил меры поддержки бизнеса

Заседание инвестиционного клуба Югры прошло в первый день работы международной промышленной выставки "Иннопром", основными направлениями обсуждения стали... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:00

2024-07-08T18:00

2024-07-08T18:14

ханты-мансийский автономный округ

нягань

сургут

руслан кухарук

алексей забозлаев

сергей афанасьев

иннопром

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ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. Заседание инвестиционного клуба Югры прошло в первый день работы международной промышленной выставки "Иннопром", основными направлениями обсуждения стали преференциальные режимы для резидентов особой экономической зоны "Нягань", Арктической зоны и инновационного научно-технологического центра "Юнити Парк", инструменты поддержки инвесторов в Югре, механизмы "промышленного офсета" и реализация проектов на условиях государственно-частного партнерства. В заседании клуба участие приняли представители бизнеса России, институтов развития и правительства округа, в том числе врио губернатора Руслан Кухарук, заместители губернатора Алексей Забозлаев, Сергей Черняев, Сергей Афанасьев. "Презентовали коллегам успешные проекты, активно развивающиеся в Югре. Это особая экономическая зона в Нягани, инновационный научно-технологический центр "Юнити Парк" в Сургуте и проекты по вхождению районов Югры (Белоярского и Березовского) в Арктическую зону. На площадке клуба рассказали о мерах поддержки для малого и среднего бизнеса, о работе с инвесторами в округе", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что одним из флагманов в части поддержки в округе является Сбербанк, вместе с ним правительство реализует большую программную поддержку инвестиций, проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Во время встречи директор "СберИнфра" Виктор Викторович Афонин предложил создать в округе совет по государственно-частному партнерству, в связи с этим будет создана рабочая группа по ГЧП при инвестиционном совете Югры. Также глава Югры выступил на сессии "Научно-технологическое развитие как основа новой экономической политики", где обсуждалось обеспечение устойчивого социально-экономического развития промышленности и регионов, их суверенитета. "Этот вопрос нужно решать, объединяя усилия власти, бизнеса, а также образования и науки. В частности, прорабатывать вопрос кадрового обеспечения, подготовки специалистов. Привел в пример реализацию программы "Профессионалитет" в Югре… Готовим кадры, опираясь на запросы компаний, которые представляют нефтегазовый кластер", - обозначил свою позицию по вопросу Руслан Кухарук. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге, она является площадкой для демонстрации передовых технологий, выхода на международный рынок и эффективного налаживания новых деловых связей. В рабочих планах врио губернатора округа — встречи и подписание соглашений, направленных на дальнейшее развитие экономического и промышленного потенциала региона.

https://ria.ru/20240708/jugra-1958271827.html

https://ria.ru/20240703/tekhnologii-1957224664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нягань, сургут, руслан кухарук, алексей забозлаев, сергей афанасьев, иннопром