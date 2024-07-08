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Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.07.2024
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15:10 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/innoprom-1958246240.html
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.07.2024
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 июля посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, в работе стратегической сессии выставки также... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:10
2024-07-08T15:10
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екатеринбург
белоруссия
михаил мишустин
роман головченко
акылбек жапаров
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 июля посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, в работе стратегической сессии выставки также примут участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "Председатель правительства РФ выступит на главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы. В графике Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В мероприятиях поездки примут участие заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
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россия, екатеринбург, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, акылбек жапаров, экономика
Россия, Екатеринбург, Белоруссия, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Акылбек Жапаров, Экономика
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Мишустин 9 июля посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 июля посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, в работе стратегической сессии выставки также примут участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"Председатель правительства РФ выступит на главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы.
В графике Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В мероприятиях поездки примут участие заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
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