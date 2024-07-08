https://ria.ru/20240708/innoprom-1958246240.html
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.07.2024
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 июля посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, в работе стратегической сессии выставки также... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:10
2024-07-08T15:10
2024-07-08T15:10
россия
екатеринбург
белоруссия
михаил мишустин
роман головченко
акылбек жапаров
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947405273_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_754b563d2c93c261d2fb6f1dbd0f3df0.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 июля посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, в работе стратегической сессии выставки также примут участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "Председатель правительства РФ выступит на главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы. В графике Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В мероприятиях поездки примут участие заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
https://ria.ru/20240708/produktsiya-1958146209.html
россия
екатеринбург
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947405273_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_a6919b44e827de9538f80a78cc1df2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, акылбек жапаров, экономика
Россия, Екатеринбург, Белоруссия, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Акылбек Жапаров, Экономика
Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Мишустин 9 июля посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге