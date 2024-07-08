https://ria.ru/20240708/innoprom-1958246240.html

Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге - РИА Новости, 08.07.2024

Мишустин посетит выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 июля посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, в работе стратегической сессии выставки также... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:10

2024-07-08T15:10

2024-07-08T15:10

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екатеринбург

белоруссия

михаил мишустин

роман головченко

акылбек жапаров

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 июля посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге, в работе стратегической сессии выставки также примут участие премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "Председатель правительства РФ выступит на главной стратегической сессии "Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы. В графике Мишустина также встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В мероприятиях поездки примут участие заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

https://ria.ru/20240708/produktsiya-1958146209.html

россия

екатеринбург

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, екатеринбург, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, акылбек жапаров, экономика