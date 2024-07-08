https://ria.ru/20240708/indiya-1958251470.html
СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России
СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, вероятно, разозлит американское руководство, пишет журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:22
2024-07-08T15:22
2024-07-08T15:39
в мире
индия
россия
москва
нарендра моди
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/97/1553649751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e13b412d8a9934a503ab2a484a52e19.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, вероятно, разозлит американское руководство, пишет журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider."В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди совершает свой первый двусторонний визит в Россию после победы на выборах. Это, вероятно, разгневает США", — говорится в статье.Как отметил Хуэйлэн, поездка Моди в Москву говорит об очень прочных двусторонних связях. Кроме того, это показывает всему миру, что Нью-Дели не боится отстаивать собственную повестку дня, подчеркнул журналист."Точно так же, как визит Путина <…> во Вьетнам, взаимодействие Индии с Россией не сулит ничего хорошего США, поскольку оно происходит в то время, когда Вашингтон пытается изолировать Путина", — резюмировал он.Моди прибыл в российскую столицу в понедельник, визит политика продлится до 9 июля. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.
https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html
https://ria.ru/20240708/smi-1958151496.html
индия
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/97/1553649751_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e2f6b0a8f0e0ac180be9b77eec87a81c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, москва, нарендра моди, владимир путин, сша
В мире, Индия, Россия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, США
СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России
BI: визит Моди в Россию разозлит США, поскольку он рушит планы Вашингтона