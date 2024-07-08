https://ria.ru/20240708/indiya-1958251470.html

СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России

СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, вероятно, разозлит американское руководство, пишет журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:22

2024-07-08T15:22

2024-07-08T15:39

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, вероятно, разозлит американское руководство, пишет журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider."В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди совершает свой первый двусторонний визит в Россию после победы на выборах. Это, вероятно, разгневает США", — говорится в статье.Как отметил Хуэйлэн, поездка Моди в Москву говорит об очень прочных двусторонних связях. Кроме того, это показывает всему миру, что Нью-Дели не боится отстаивать собственную повестку дня, подчеркнул журналист."Точно так же, как визит Путина <…> во Вьетнам, взаимодействие Индии с Россией не сулит ничего хорошего США, поскольку оно происходит в то время, когда Вашингтон пытается изолировать Путина", — резюмировал он.Моди прибыл в российскую столицу в понедельник, визит политика продлится до 9 июля. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.

https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html

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