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СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России - РИА Новости, 08.07.2024
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15:22 08.07.2024 (обновлено: 15:39 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/indiya-1958251470.html
СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России
СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, вероятно, разозлит американское руководство, пишет журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:22
2024-07-08T15:39
в мире
индия
россия
москва
нарендра моди
владимир путин
сша
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, вероятно, разозлит американское руководство, пишет журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider."В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди совершает свой первый двусторонний визит в Россию после победы на выборах. Это, вероятно, разгневает США", — говорится в статье.Как отметил Хуэйлэн, поездка Моди в Москву говорит об очень прочных двусторонних связях. Кроме того, это показывает всему миру, что Нью-Дели не боится отстаивать собственную повестку дня, подчеркнул журналист.&quot;Точно так же, как визит Путина &lt;…&gt; во Вьетнам, взаимодействие Индии с Россией не сулит ничего хорошего США, поскольку оно происходит в то время, когда Вашингтон пытается изолировать Путина&quot;, — резюмировал он.Моди прибыл в российскую столицу в понедельник, визит политика продлится до 9 июля. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.
https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html
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в мире, индия, россия, москва, нарендра моди, владимир путин, сша
В мире, Индия, Россия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, США
СМИ: США будут в ярости из-за решения Индии по России

BI: визит Моди в Россию разозлит США, поскольку он рушит планы Вашингтона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, вероятно, разозлит американское руководство, пишет журналист Хуэйлэн Тань в статье для Business Insider.
"В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди совершает свой первый двусторонний визит в Россию после победы на выборах. Это, вероятно, разгневает США", — говорится в статье.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву
7 июля, 15:17
Как отметил Хуэйлэн, поездка Моди в Москву говорит об очень прочных двусторонних связях. Кроме того, это показывает всему миру, что Нью-Дели не боится отстаивать собственную повестку дня, подчеркнул журналист.
«

"Точно так же, как визит Путина <…> во Вьетнам, взаимодействие Индии с Россией не сулит ничего хорошего США, поскольку оно происходит в то время, когда Вашингтон пытается изолировать Путина", — резюмировал он.

Моди прибыл в российскую столицу в понедельник, визит политика продлится до 9 июля. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию
Вчера, 10:16
 
В миреИндияРоссияМоскваНарендра МодиВладимир ПутинСША
 
 
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