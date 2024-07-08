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Фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
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22:52 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/indeksy-1958379696.html
Фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции
Фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
Фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции
Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник снижением после оглашения итогов выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов и комментарии... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:52
2024-07-08T22:52
франция
европа
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ftse
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник снижением после оглашения итогов выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,13% - до 8 193,49 пункта, французский CAC 40 - на 0,63%, до 7 627,45 пункта, немецкий DAX - на 0,02%, до 18 472,05 пункта. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах, второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место. В итоге ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. По словам аналитиков, данные результаты по-прежнему несут в себе неопределенность относительно экономических перспектив Франции, что оказывает давление на европейские рынки. "Хотя отсутствие явного победителя выборов во Франции и способствовало короткому росту утром, этот оптимизм оказалось трудно поддержать. Бюджетные проблемы Франции все еще нуждаются в решении, и воскресные результаты не дают особой надежды на то, что решение будет найдено быстро", - цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).
https://ria.ru/20240708/vlasti-1958363010.html
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франция, европа, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, ftse, парламентские выборы во франции
Франция, Европа, Жан-Люк Меланшон, Эммануэль Макрон, FTSE, Парламентские выборы во Франции
Фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции

Основные фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник снижением после оглашения итогов выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,13% - до 8 193,49 пункта, французский CAC 40 - на 0,63%, до 7 627,45 пункта, немецкий DAX - на 0,02%, до 18 472,05 пункта.
Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах, второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место. В итоге ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
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По словам аналитиков, данные результаты по-прежнему несут в себе неопределенность относительно экономических перспектив Франции, что оказывает давление на европейские рынки.
«
"Хотя отсутствие явного победителя выборов во Франции и способствовало короткому росту утром, этот оптимизм оказалось трудно поддержать. Бюджетные проблемы Франции все еще нуждаются в решении, и воскресные результаты не дают особой надежды на то, что решение будет найдено быстро", - цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).
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ФранцияЕвропаЖан-Люк МеланшонЭммануэль МакронFTSEПарламентские выборы во Франции
 
 
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