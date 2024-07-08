https://ria.ru/20240708/indeksy-1958379696.html

Фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции

Фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024

Фондовые индексы Европы снизились после итогов выборов во Франции

Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник снижением после оглашения итогов выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов и комментарии... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:52

2024-07-08T22:52

2024-07-08T22:52

франция

европа

жан-люк меланшон

эммануэль макрон

ftse

парламентские выборы во франции

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник снижением после оглашения итогов выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,13% - до 8 193,49 пункта, французский CAC 40 - на 0,63%, до 7 627,45 пункта, немецкий DAX - на 0,02%, до 18 472,05 пункта. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах, второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место. В итоге ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. По словам аналитиков, данные результаты по-прежнему несут в себе неопределенность относительно экономических перспектив Франции, что оказывает давление на европейские рынки. "Хотя отсутствие явного победителя выборов во Франции и способствовало короткому росту утром, этот оптимизм оказалось трудно поддержать. Бюджетные проблемы Франции все еще нуждаются в решении, и воскресные результаты не дают особой надежды на то, что решение будет найдено быстро", - цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).

https://ria.ru/20240708/vlasti-1958363010.html

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франция, европа, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, ftse, парламентские выборы во франции