https://ria.ru/20240708/ii-tekhnologii-1958238304.html

Эксперты: ИИ-технологии смогут трансформировать российское производство

Эксперты: ИИ-технологии смогут трансформировать российское производство - РИА Новости, 08.07.2024

Эксперты: ИИ-технологии смогут трансформировать российское производство

Если крупнейшие российские заводы в ближайшие 3–5 лет произведут трансформацию производства при помощи внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), это... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:51

2024-07-08T14:51

2024-07-08T14:51

технологии

екатеринбург

россия

сша

кирилл каем

сколково

иннопром

ии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Если крупнейшие российские заводы в ближайшие 3–5 лет произведут трансформацию производства при помощи внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), это сможет повысить производительность труда, считают эксперты сессии "Производительность для высокотехнологичной промышленности будущего: повышение конкурентоспособности и ответственное производство" в рамках выставки "Иннопром-2024", которая стартовала в понедельник в Екатеринбурге. Дискуссию модерировал заместитель председателя правления фонда "Сколково" по инновациям Кирилл Каем. Он отметил, что в условиях развития цифровых и ИИ-технологий в целом стране и бизнесу приходится менять подходы к образованию и адаптации персонала, а также трансформировать производственные процессы. "Мы находимся в моменте, когда скорость изменения технологических стеков настолько быстрая, что образовательные процессы не успевают адаптировать тех людей, которые имели старый пакет образования. Вопрос в том, насколько мы сможем подстраивать информационную и образовательную среду под скорость изменения технологий", — заявил Каем, слова которого привели в пресс-службе фонда. Он отметил, что многие говорят о рисках повсеместного внедрения ИИ, который "оставит всех нас без работы", в то же время важно, чтобы выработка на человека имела положительную тенденцию роста. При этом большинство предприятий все еще используют инструменты, к которым привыкли еще с 80-х годов прошлого века (стандартизация труда, стандартные операционные процедуры (СОПы) и т. д.). В свою очередь, директор Уральского представительства hh.ru Оксана Сидлецкая отметила, что переквалификация и обучение персонала сегодня становятся важнейшим вопросом для компаний. В сегменте 40+ много рабочих рук, которые востребованы, и бизнес занимается их адаптацией. Те, кто научатся правильно отбирать сорокалетних и адаптировать их под свои процессы, получат преимущество на рынке труда, считает спикер. "В то же время на рынок выходит достаточно много молодых людей, у которых "все хорошо с цифровизацией", но существует большой пул работодателей, которые все еще не готовы нанимать молодежь. Впрочем, пул тех, которые уже изменил эту "привычку", растет", - приводятся в сообщении слова Сидлецкой. Директор практики компании "Рексофт Консалтинг" Маргарита Патрушева добавила, что сегодня фокус в кадровой политике смещается. Если изначально расчеты по производительности труда и численности персонала делались для того, чтобы достигать оптимизации, то сейчас речь о том, чтобы подготовить предприятие к технологической трансформации, снизить нагрузку на персонал, чтобы избежать выгорания и текучки. Партнер "С Плюс Консалтинг" Алексей Нестеренко привел несколько цифр. Средний рост производительности труда в России составляет 1,6%, хотя в 2016–2017 годах он достигал 3%. Но в таких странах, как США, он еще меньше — 1,4%, а в Германии — минус 0,2%. "В целом сегодня никто не растет очень быстро. Мы смотрели в исторической перспективе и увидели, что находимся в ситуации, которая наблюдалась 100 лет назад, когда внедрялось большое количество инноваций — электрификация, массовое обучение рабочего класса", — цитирует пресс-служба спикера. Промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 2010 года и является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции. В этом году ОАЭ являются страной-партнером выставки. Мероприятие проходит с 8 по 11 июля.

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

https://ria.ru/20230917/kaem-1896554887.html

https://ria.ru/20240404/ii-1937755663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, екатеринбург, россия, сша, кирилл каем, сколково, иннопром, ии, искусственный интеллект (ии)