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Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии"

Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии" - РИА Новости, 08.07.2024

Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил региональных спортсменов, завоевавших 11 медалей VIII Международных игр "Дети Азии", рассказали в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:01

2024-07-08T18:01

2024-07-08T18:14

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омская область

якутск

москва

виталий хоценко

дети азии

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ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил региональных спортсменов, завоевавших 11 медалей VIII Международных игр "Дети Азии", рассказали в пресс-службе областного правительства. Омичи в составе сборной Сибирского федерального округа заняли второе общекомандное место в состязаниях, завершившихся в Якутске. Игры объединили порядка 2,7 тысячи человек из 24 стран, а также Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, Москвы и Якутии. В них приняли участие 11 омских спортсменов. "Губернатор Виталий Хоценко поздравил спортсменов - победителей и призеров, а также их тренеров и наставников, представлявших Омскую область в составе сборной Сибири на Международных играх "Дети Азии", и пожелал покорения новых спортивных вершин", - сообщили в пресс-службе. Сборная команда Сибирского федерального округа завоевала в итоге 94 медали - 31 золотую, 31 серебряную и 32 бронзовые награды, заняв второе общекомандное место. Лидером медального зачёта стала команда Узбекистана. Третье место заняла команда Белоруссии.

https://ria.ru/20240319/tseremoniya-1934268821.html

омская область

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, якутск, москва, виталий хоценко, дети азии