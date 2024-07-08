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Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии" - РИА Новости, 08.07.2024
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Омская область
 
18:01 08.07.2024 (обновлено: 18:14 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/hotsenko-1958314564.html
Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии"
Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии" - РИА Новости, 08.07.2024
Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил региональных спортсменов, завоевавших 11 медалей VIII Международных игр "Дети Азии", рассказали в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:01
2024-07-08T18:14
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ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил региональных спортсменов, завоевавших 11 медалей VIII Международных игр "Дети Азии", рассказали в пресс-службе областного правительства. Омичи в составе сборной Сибирского федерального округа заняли второе общекомандное место в состязаниях, завершившихся в Якутске. Игры объединили порядка 2,7 тысячи человек из 24 стран, а также Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, Москвы и Якутии. В них приняли участие 11 омских спортсменов. "Губернатор Виталий Хоценко поздравил спортсменов - победителей и призеров, а также их тренеров и наставников, представлявших Омскую область в составе сборной Сибири на Международных играх "Дети Азии", и пожелал покорения новых спортивных вершин", - сообщили в пресс-службе. Сборная команда Сибирского федерального округа завоевала в итоге 94 медали - 31 золотую, 31 серебряную и 32 бронзовые награды, заняв второе общекомандное место. Лидером медального зачёта стала команда Узбекистана. Третье место заняла команда Белоруссии.
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омская область, якутск, москва, виталий хоценко, дети азии
Омская область , Омская область, Якутск, Москва, Виталий Хоценко, Дети Азии

Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии"

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиОмские гимнастки, занявшие первое место в групповых выступлениях в упражнениях с булавами на Международных играх "Дети Азии"
Омские гимнастки, занявшие первое место в групповых выступлениях в упражнениях с булавами на Международных играх Дети Азии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Омские гимнастки, занявшие первое место в групповых выступлениях в упражнениях с булавами на Международных играх "Дети Азии"
Читать ria.ru в
ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил региональных спортсменов, завоевавших 11 медалей VIII Международных игр "Дети Азии", рассказали в пресс-службе областного правительства.
Омичи в составе сборной Сибирского федерального округа заняли второе общекомандное место в состязаниях, завершившихся в Якутске. Игры объединили порядка 2,7 тысячи человек из 24 стран, а также Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, Москвы и Якутии. В них приняли участие 11 омских спортсменов.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиПобедительница в многоборье, упражнениях с лентой и обручем Ульяна Янус
Победительница в многоборье, упражнениях с лентой и обручем Ульяна Янус - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Победительница в многоборье, упражнениях с лентой и обручем Ульяна Янус
«
"Губернатор Виталий Хоценко поздравил спортсменов - победителей и призеров, а также их тренеров и наставников, представлявших Омскую область в составе сборной Сибири на Международных играх "Дети Азии", и пожелал покорения новых спортивных вершин", - сообщили в пресс-службе.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиСеребряный призер в категории "до 66 кг", боксер Егор Губин
Серебряный призер в категории до 66 кг, боксер Егор Губин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Серебряный призер в категории "до 66 кг", боксер Егор Губин
Сборная команда Сибирского федерального округа завоевала в итоге 94 медали - 31 золотую, 31 серебряную и 32 бронзовые награды, заняв второе общекомандное место. Лидером медального зачёта стала команда Узбекистана. Третье место заняла команда Белоруссии.
Огонь VIII Игр Дети Азии зажгли в нацпарке Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии
19 марта, 16:00
 
Омская областьОмская областьЯкутскМоскваВиталий ХоценкоДети Азии
 
 
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