Губернатор Хоценко поздравил омичей-победителей игр "Дети Азии"
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиОмские гимнастки, занявшие первое место в групповых выступлениях в упражнениях с булавами на Международных играх "Дети Азии"
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Омские гимнастки, занявшие первое место в групповых выступлениях в упражнениях с булавами на Международных играх "Дети Азии"
ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил региональных спортсменов, завоевавших 11 медалей VIII Международных игр "Дети Азии", рассказали в пресс-службе областного правительства.
Омичи в составе сборной Сибирского федерального округа заняли второе общекомандное место в состязаниях, завершившихся в Якутске. Игры объединили порядка 2,7 тысячи человек из 24 стран, а также Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, Москвы и Якутии. В них приняли участие 11 омских спортсменов.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиПобедительница в многоборье, упражнениях с лентой и обручем Ульяна Янус
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Победительница в многоборье, упражнениях с лентой и обручем Ульяна Янус
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"Губернатор Виталий Хоценко поздравил спортсменов - победителей и призеров, а также их тренеров и наставников, представлявших Омскую область в составе сборной Сибири на Международных играх "Дети Азии", и пожелал покорения новых спортивных вершин", - сообщили в пресс-службе.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиСеребряный призер в категории "до 66 кг", боксер Егор Губин
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Серебряный призер в категории "до 66 кг", боксер Егор Губин
Сборная команда Сибирского федерального округа завоевала в итоге 94 медали - 31 золотую, 31 серебряную и 32 бронзовые награды, заняв второе общекомандное место. Лидером медального зачёта стала команда Узбекистана. Третье место заняла команда Белоруссии.