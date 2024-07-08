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ХАМАС обвинило Нетаньяху в препятствовании переговорам по Газе - РИА Новости, 08.07.2024
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20:00 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/hamas-1958351201.html
ХАМАС обвинило Нетаньяху в препятствовании переговорам по Газе
ХАМАС обвинило Нетаньяху в препятствовании переговорам по Газе - РИА Новости, 08.07.2024
ХАМАС обвинило Нетаньяху в препятствовании переговорам по Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создает препятствия переговорам о прекращении огня в секторе Газа. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:00
2024-07-08T20:00
в мире
израиль
сша
египет
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
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КАИР, 8 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создает препятствия переговорам о прекращении огня в секторе Газа. "В тот момент, когда движение ХАМАС предлагает гибкость и позитивный настрой, чтобы содействовать соглашению о прекращении сионистской (израильской - ред.) агрессии, Нетаньяху создает еще больше препятствий переговорам и усиливает агрессию и преступления против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение призвало посредников "вмешаться с целью положить конец уловкам Нетаньяху" и потребовало от международного сообщества и ООН оказать давление на Израиль. Ранее египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник сообщал, что Египет примет делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных пунктов соглашения о перемирии в секторе Газа. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240707/starmer-1958056984.html
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в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Египет, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС обвинило Нетаньяху в препятствовании переговорам по Газе

ХАМАС: Нетаньяху создает препятствия переговорам о прекращении огня в Газе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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КАИР, 8 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создает препятствия переговорам о прекращении огня в секторе Газа.
«
"В тот момент, когда движение ХАМАС предлагает гибкость и позитивный настрой, чтобы содействовать соглашению о прекращении сионистской (израильской - ред.) агрессии, Нетаньяху создает еще больше препятствий переговорам и усиливает агрессию и преступления против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Новый премьер Великобритании обсудил Газу с Нетаньяху и Аббасом
7 июля, 17:29
Движение призвало посредников "вмешаться с целью положить конец уловкам Нетаньяху" и потребовало от международного сообщества и ООН оказать давление на Израиль.
Ранее египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник сообщал, что Египет примет делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных пунктов соглашения о перемирии в секторе Газа.
Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,9 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Хезболла: после войны в Газе ХАМАС будет играть важную роль в Палестине
7 июля, 21:22
 
В миреИзраильСШАЕгипетБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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