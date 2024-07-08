ХАМАС обвинило Нетаньяху в препятствовании переговорам по Газе
ХАМАС: Нетаньяху создает препятствия переговорам о прекращении огня в Газе
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
КАИР, 8 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создает препятствия переговорам о прекращении огня в секторе Газа.
«
"В тот момент, когда движение ХАМАС предлагает гибкость и позитивный настрой, чтобы содействовать соглашению о прекращении сионистской (израильской - ред.) агрессии, Нетаньяху создает еще больше препятствий переговорам и усиливает агрессию и преступления против нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение призвало посредников "вмешаться с целью положить конец уловкам Нетаньяху" и потребовало от международного сообщества и ООН оказать давление на Израиль.
Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,9 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.