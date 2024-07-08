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В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи - РИА Новости, 08.07.2024
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20:18 08.07.2024 (обновлено: 20:27 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/gulyaniya-1958355178.html
В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи
В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи - РИА Новости, 08.07.2024
В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи
В городе Скадовске Херсонской области прошли мероприятия и народные гуляния в честь Дня семьи, любви и верности, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:18
2024-07-08T20:27
общество
запорожская область
скадовск
херсонская область
молодая гвардия
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СКАДОВСК, 8 июл — РИА Новости. В городе Скадовске Херсонской области прошли мероприятия и народные гуляния в честь Дня семьи, любви и верности, передаёт корреспондент РИА Новости. "Скадовск – это ближайшее место (от передовой - ред.), где отмечается сегодня этот праздник официально, массово, потому что в ближайших районах, приближённых к ЛБС (линии боевого соприкосновения), массовые мероприятия, к сожалению, запрещены", — рассказал начальник отдела по молодёжной политике, культуре и спорту Голопристанского округа Владимир Сорока. Чиновник также добавил, что сотрудники администраций прифронтовых районов поздравили многодетные и молодые семьи на дому. "Сегодня мы проводим большой праздник, День семьи, любви и верности, организовываем мастер-классы для детей и местных жителей. Веселый праздник, заряжающий энергией, сплочаюший семьи нашей необъятной страны", — рассказал руководитель гуманитарного центра Молодой гвардии и Волонтёрской роты в городе Скадовск Александр Алексеев. Алексеев приехал из Чувашии в новые регионы с гуманитарной миссией третий раз. Также на празднике присутствовали волонтёры из Запорожской области и гости из разных районов Херсонской области. "Сама приехала из Запорожской области, чтобы обменяться с ребятами опытом, и плюс что-то новое сюда внести, пообщаться с молодежью", — поделилась руководитель отделения Волонтёрской роты в Каменке-Днепровской в Запорожской области Анастасия Литвинчук. Волонтёр также отметила, что когда область была в составе Украины, праздника, посвящённого семейным ценностям, не было, а сейчас, когда регион в составе России, этот день объединяет людей вокруг общих семейных ценностей.
https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html
https://ria.ru/20240708/semya-1957690953.html
запорожская область
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общество, запорожская область, скадовск, херсонская область , молодая гвардия
Общество, Запорожская область, Скадовск, Херсонская область , Молодая гвардия
В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи

В Скадовске Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи

© Фото : Администрация Херсонской области/TelegramДень семьи, любви и верности в Херсонской области
День семьи, любви и верности в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Администрация Херсонской области/Telegram
День семьи, любви и верности в Херсонской области
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СКАДОВСК, 8 июл — РИА Новости. В городе Скадовске Херсонской области прошли мероприятия и народные гуляния в честь Дня семьи, любви и верности, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Скадовск – это ближайшее место (от передовой - ред.), где отмечается сегодня этот праздник официально, массово, потому что в ближайших районах, приближённых к ЛБС (линии боевого соприкосновения), массовые мероприятия, к сожалению, запрещены", — рассказал начальник отдела по молодёжной политике, культуре и спорту Голопристанского округа Владимир Сорока.
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Чиновник также добавил, что сотрудники администраций прифронтовых районов поздравили многодетные и молодые семьи на дому.
«
"Сегодня мы проводим большой праздник, День семьи, любви и верности, организовываем мастер-классы для детей и местных жителей. Веселый праздник, заряжающий энергией, сплочаюший семьи нашей необъятной страны", — рассказал руководитель гуманитарного центра Молодой гвардии и Волонтёрской роты в городе Скадовск Александр Алексеев.
Алексеев приехал из Чувашии в новые регионы с гуманитарной миссией третий раз. Также на празднике присутствовали волонтёры из Запорожской области и гости из разных районов Херсонской области.
«
"Сама приехала из Запорожской области, чтобы обменяться с ребятами опытом, и плюс что-то новое сюда внести, пообщаться с молодежью", — поделилась руководитель отделения Волонтёрской роты в Каменке-Днепровской в Запорожской области Анастасия Литвинчук.
Волонтёр также отметила, что когда область была в составе Украины, праздника, посвящённого семейным ценностям, не было, а сейчас, когда регион в составе России, этот день объединяет людей вокруг общих семейных ценностей.
Счастливая семья - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Вчера, 01:37
 
ОбществоЗапорожская областьСкадовскХерсонская областьМолодая гвардия
 
 
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