https://ria.ru/20240708/gulyaniya-1958355178.html
В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи
В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи - РИА Новости, 08.07.2024
В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи
В городе Скадовске Херсонской области прошли мероприятия и народные гуляния в честь Дня семьи, любви и верности, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:18
2024-07-08T20:18
2024-07-08T20:27
общество
запорожская область
скадовск
херсонская область
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958355884_0:90:1198:764_1920x0_80_0_0_9a42b8a26cb89ebb9e91dda49b349c6d.jpg
СКАДОВСК, 8 июл — РИА Новости. В городе Скадовске Херсонской области прошли мероприятия и народные гуляния в честь Дня семьи, любви и верности, передаёт корреспондент РИА Новости. "Скадовск – это ближайшее место (от передовой - ред.), где отмечается сегодня этот праздник официально, массово, потому что в ближайших районах, приближённых к ЛБС (линии боевого соприкосновения), массовые мероприятия, к сожалению, запрещены", — рассказал начальник отдела по молодёжной политике, культуре и спорту Голопристанского округа Владимир Сорока. Чиновник также добавил, что сотрудники администраций прифронтовых районов поздравили многодетные и молодые семьи на дому. "Сегодня мы проводим большой праздник, День семьи, любви и верности, организовываем мастер-классы для детей и местных жителей. Веселый праздник, заряжающий энергией, сплочаюший семьи нашей необъятной страны", — рассказал руководитель гуманитарного центра Молодой гвардии и Волонтёрской роты в городе Скадовск Александр Алексеев. Алексеев приехал из Чувашии в новые регионы с гуманитарной миссией третий раз. Также на празднике присутствовали волонтёры из Запорожской области и гости из разных районов Херсонской области. "Сама приехала из Запорожской области, чтобы обменяться с ребятами опытом, и плюс что-то новое сюда внести, пообщаться с молодежью", — поделилась руководитель отделения Волонтёрской роты в Каменке-Днепровской в Запорожской области Анастасия Литвинчук. Волонтёр также отметила, что когда область была в составе Украины, праздника, посвящённого семейным ценностям, не было, а сейчас, когда регион в составе России, этот день объединяет людей вокруг общих семейных ценностей.
https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html
https://ria.ru/20240708/semya-1957690953.html
запорожская область
скадовск
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958355884_156:54:1196:834_1920x0_80_0_0_9a4379ab1794bc13a0c834afaabd923e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, скадовск, херсонская область , молодая гвардия
Общество, Запорожская область, Скадовск, Херсонская область , Молодая гвардия
В Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи
В Скадовске Херсонской области прошли праздничные гуляния в честь Дня семьи