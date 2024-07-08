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На Колыме 15 июля вступит в силу разрешение на убийство бродячих животных
На Колыме 15 июля вступит в силу разрешение на убийство бродячих животных - РИА Новости, 08.07.2024
На Колыме 15 июля вступит в силу разрешение на убийство бродячих животных
Губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий убийство бродячих животных, он вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T06:36
2024-07-08T06:36
2024-07-08T07:28
магаданская область
магаданская областная дума
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МАГАДАН, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий убийство бродячих животных, он вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в думе, сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. Согласно документу, отлову подлежат все особи без владельцев, в том числе стерилизованные, имеющие несмываемые метки и признаки домашнего животного. Собак будут передавать в пункты временного содержания. Там животные пройдут 10-дневный карантин, им постараются найти новых хозяев или передать в приюты, сведения о питомцах разместят в интернете. "Умерщвлять животных запрещено. За исключением тех случаев, когда: необходимо прекратить непереносимые физические страдания; … обнаружены болезни, опасные для животных или человека, … установлен факт причинения вреда жизни и здоровью человека или факт нахождения на момент отлова животного в стае в три и более особей; … животное признано невостребованным", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240706/sobaki-1957912402.html
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магаданская область, магаданская областная дума
Магаданская область, Магаданская областная Дума
На Колыме 15 июля вступит в силу разрешение на убийство бродячих животных
Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убийство бродячих животных
МАГАДАН, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий убийство бродячих животных, он вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее депутаты Магаданской областной думы
в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в думе, сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев.
Согласно документу, отлову подлежат все особи без владельцев, в том числе стерилизованные, имеющие несмываемые метки и признаки домашнего животного. Собак будут передавать в пункты временного содержания. Там животные пройдут 10-дневный карантин, им постараются найти новых хозяев или передать в приюты, сведения о питомцах разместят в интернете.
"Умерщвлять животных запрещено. За исключением тех случаев, когда: необходимо прекратить непереносимые физические страдания; … обнаружены болезни, опасные для животных или человека, … установлен факт причинения вреда жизни и здоровью человека или факт нахождения на момент отлова животного в стае в три и более особей; … животное признано невостребованным", - сказано в документе.