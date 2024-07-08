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США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 08.07.2024
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19:15 08.07.2024 (обновлено: 20:35 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/gruziya-1958341198.html
США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией
США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 08.07.2024
США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией
Соединенные Штаты пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией, заявил на брифинге директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:15
2024-07-08T20:35
в мире
сша
грузия
майкл карпентер
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией, заявил на брифинге директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер.&quot;Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией&quot;, — сказал он.По словам Карпентера, в последние месяцы Тбилиси "двигается неправильным курсом с точки зрения перспектив евро-атлантической интеграции".На прошлой неделе Пентагон решил отложить совместные военные учения с Грузией, запланированные на 25 июля — 6 августа, ввиду пересмотра двусторонних отношений. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение из-за "ложных обвинений", выдвинутых правительством республики: Тбилиси якобы обвинил США и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии.В конце мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
https://ria.ru/20240607/gruziya-1951288029.html
https://ria.ru/20240606/ogranicheniya-1951161233.html
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в мире, сша, грузия, майкл карпентер, администрация президента сша
В мире, США, Грузия, Майкл Карпентер, Администрация президента США
США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией

Белый дом: США поставили на пересмотр программы своего сотрудничества с Грузией

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией, заявил на брифинге директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер.
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"Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией", — сказал он.

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По словам Карпентера, в последние месяцы Тбилиси "двигается неправильным курсом с точки зрения перспектив евро-атлантической интеграции".
На прошлой неделе Пентагон решил отложить совместные военные учения с Грузией, запланированные на 25 июля — 6 августа, ввиду пересмотра двусторонних отношений. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение из-за "ложных обвинений", выдвинутых правительством республики: Тбилиси якобы обвинил США и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии.
В конце мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.
Сотрудники полиции на улице в Тбилиси во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Оппоненты называют его аналогом российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.
В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
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