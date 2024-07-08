https://ria.ru/20240708/gruziya-1958341198.html

США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией

США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией - РИА Новости, 08.07.2024

США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией

Соединенные Штаты пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией, заявил на брифинге директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:15

2024-07-08T19:15

2024-07-08T20:35

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майкл карпентер

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией, заявил на брифинге директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер."Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией", — сказал он.По словам Карпентера, в последние месяцы Тбилиси "двигается неправильным курсом с точки зрения перспектив евро-атлантической интеграции".На прошлой неделе Пентагон решил отложить совместные военные учения с Грузией, запланированные на 25 июля — 6 августа, ввиду пересмотра двусторонних отношений. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение из-за "ложных обвинений", выдвинутых правительством республики: Тбилиси якобы обвинил США и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии.В конце мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.

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https://ria.ru/20240606/ogranicheniya-1951161233.html

https://ria.ru/20240706/gruziya-1957872655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, грузия, майкл карпентер, администрация президента сша