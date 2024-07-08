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Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха - РИА Новости, 08.07.2024
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12:22 08.07.2024 (обновлено: 12:28 08.07.2024)
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Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха
Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха - РИА Новости, 08.07.2024
Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха
Фермер из Забайкальского края намерен в два раза увеличить поголовье коз и объем производства пуха с помощью гранта "Агростартап", который он получил в 2024... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:22
2024-07-08T12:28
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фермер из Забайкальского края намерен в два раза увеличить поголовье коз и объем производства пуха с помощью гранта "Агростартап", который он получил в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "Глава фермерского хозяйства из села Красная Ималка Спартак Жамсаранов занимается разведением коз советской шерстяной породы. Основным видом деятельности является производство и реализация козьего пуха. Для увеличения объемов продукции фермер подал заявку на предоставление поддержки "Агростартап" и по результатам конкурсного отбора получил грант в размере 3,2 миллиона рублей", - сказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на эти средства фермер приобрел трактор "Беларус" и четыре единицы сельхозтехники для заготовки кормов. Таким образом, с помощью техники удастся вдвое нарастить поголовье коз и в 2,2 раза увеличить производство пуха. Также по условиям предоставления гранта фермер должен будет создать одно новое рабочее место в этом году.
https://ria.ru/20240705/kooperativ-1957736119.html
https://ria.ru/20240703/granty-1957067789.html
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Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха

© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства ЗабайкальяФермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха
Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья
Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фермер из Забайкальского края намерен в два раза увеличить поголовье коз и объем производства пуха с помощью гранта "Агростартап", который он получил в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Глава фермерского хозяйства из села Красная Ималка Спартак Жамсаранов занимается разведением коз советской шерстяной породы. Основным видом деятельности является производство и реализация козьего пуха. Для увеличения объемов продукции фермер подал заявку на предоставление поддержки "Агростартап" и по результатам конкурсного отбора получил грант в размере 3,2 миллиона рублей", - сказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что на эти средства фермер приобрел трактор "Беларус" и четыре единицы сельхозтехники для заготовки кормов. Таким образом, с помощью техники удастся вдвое нарастить поголовье коз и в 2,2 раза увеличить производство пуха.
Также по условиям предоставления гранта фермер должен будет создать одно новое рабочее место в этом году.
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