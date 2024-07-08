https://ria.ru/20240708/grant-1958192410.html

Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха

Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха - РИА Новости, 08.07.2024

Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха

Фермер из Забайкальского края намерен в два раза увеличить поголовье коз и объем производства пуха с помощью гранта "Агростартап", который он получил в 2024... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:22

2024-07-08T12:22

2024-07-08T12:28

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фермер из Забайкальского края намерен в два раза увеличить поголовье коз и объем производства пуха с помощью гранта "Агростартап", который он получил в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "Глава фермерского хозяйства из села Красная Ималка Спартак Жамсаранов занимается разведением коз советской шерстяной породы. Основным видом деятельности является производство и реализация козьего пуха. Для увеличения объемов продукции фермер подал заявку на предоставление поддержки "Агростартап" и по результатам конкурсного отбора получил грант в размере 3,2 миллиона рублей", - сказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на эти средства фермер приобрел трактор "Беларус" и четыре единицы сельхозтехники для заготовки кормов. Таким образом, с помощью техники удастся вдвое нарастить поголовье коз и в 2,2 раза увеличить производство пуха. Также по условиям предоставления гранта фермер должен будет создать одно новое рабочее место в этом году.

https://ria.ru/20240705/kooperativ-1957736119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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