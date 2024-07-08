Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха
© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства ЗабайкальяФермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха
Фермер Забайкалья намерен по гранту увеличить поголовье и производство пуха
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фермер из Забайкальского края намерен в два раза увеличить поголовье коз и объем производства пуха с помощью гранта "Агростартап", который он получил в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Глава фермерского хозяйства из села Красная Ималка Спартак Жамсаранов занимается разведением коз советской шерстяной породы. Основным видом деятельности является производство и реализация козьего пуха. Для увеличения объемов продукции фермер подал заявку на предоставление поддержки "Агростартап" и по результатам конкурсного отбора получил грант в размере 3,2 миллиона рублей", - сказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что на эти средства фермер приобрел трактор "Беларус" и четыре единицы сельхозтехники для заготовки кормов. Таким образом, с помощью техники удастся вдвое нарастить поголовье коз и в 2,2 раза увеличить производство пуха.
Также по условиям предоставления гранта фермер должен будет создать одно новое рабочее место в этом году.