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В Госдуме прокомментировали сообщения о применении ВСУ химоружия - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/gosduma-1958365802.html
В Госдуме прокомментировали сообщения о применении ВСУ химоружия
В Госдуме прокомментировали сообщения о применении ВСУ химоружия - РИА Новости, 08.07.2024
В Госдуме прокомментировали сообщения о применении ВСУ химоружия
Применение ВСУ химоружия под контролем США и ФРГ - это официально доказанные факты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:05
2024-07-08T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
сша
андрей картаполов
игорь кириллов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Применение ВСУ химоружия под контролем США и ФРГ - это официально доказанные факты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя информацию о том, что Соединенные Штаты, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование для обвинения России в применении химоружия. США, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование для обвинения РФ в применении химоружия, сообщил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Духовно бедным надо мало. Химоружие применяют ВСУ, контролируемые Соединенными Штатами и Германией - это официально доказанные факты. Всё остальное - высосанное из пальца или из другого какого-то места. Посмотрим, что они там повыдумывают", - сказал Картаполов. В мае Кириллов отмечал, что применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы приобрело системный характер "с молчаливого согласия Вашингтона".
https://ria.ru/20240708/ozabochennost-1958265938.html
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в мире, германия, россия, сша, андрей картаполов, игорь кириллов, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, США, Андрей Картаполов, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали сообщения о применении ВСУ химоружия

Картаполов: применение ВСУ химоружия под контролем США и ФРГ — доказанные факты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Применение ВСУ химоружия под контролем США и ФРГ - это официально доказанные факты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя информацию о том, что Соединенные Штаты, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование для обвинения России в применении химоружия.
США, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование для обвинения РФ в применении химоружия, сообщил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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Вчера, 15:51
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"Духовно бедным надо мало. Химоружие применяют ВСУ, контролируемые Соединенными Штатами и Германией - это официально доказанные факты. Всё остальное - высосанное из пальца или из другого какого-то места. Посмотрим, что они там повыдумывают", - сказал Картаполов.
В мае Кириллов отмечал, что применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы приобрело системный характер "с молчаливого согласия Вашингтона".
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Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияСШААндрей КартаполовИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныОрганизация по запрещению химического оружияГосдума РФ
 
 
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