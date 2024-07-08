https://ria.ru/20240708/gosduma-1958365802.html

В Госдуме прокомментировали сообщения о применении ВСУ химоружия

В Госдуме прокомментировали сообщения о применении ВСУ химоружия - РИА Новости, 08.07.2024

В Госдуме прокомментировали сообщения о применении ВСУ химоружия

Применение ВСУ химоружия под контролем США и ФРГ - это официально доказанные факты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:05

2024-07-08T21:05

2024-07-08T21:05

специальная военная операция на украине

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германия

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сша

андрей картаполов

игорь кириллов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Применение ВСУ химоружия под контролем США и ФРГ - это официально доказанные факты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя информацию о том, что Соединенные Штаты, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование для обвинения России в применении химоружия. США, Германия, Украина и техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование для обвинения РФ в применении химоружия, сообщил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Духовно бедным надо мало. Химоружие применяют ВСУ, контролируемые Соединенными Штатами и Германией - это официально доказанные факты. Всё остальное - высосанное из пальца или из другого какого-то места. Посмотрим, что они там повыдумывают", - сказал Картаполов. В мае Кириллов отмечал, что применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы приобрело системный характер "с молчаливого согласия Вашингтона".

https://ria.ru/20240708/ozabochennost-1958265938.html

https://ria.ru/20240708/obvinenie-1958265776.html

германия

россия

сша

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в мире, германия, россия, сша, андрей картаполов, игорь кириллов, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, госдума рф