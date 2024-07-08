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В Госдуме прокомментировали закон Магаданской области об умерщвлении собак - РИА Новости, 08.07.2024
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19:54 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/gosduma-1958349342.html
В Госдуме прокомментировали закон Магаданской области об умерщвлении собак
В Госдуме прокомментировали закон Магаданской области об умерщвлении собак - РИА Новости, 08.07.2024
В Госдуме прокомментировали закон Магаданской области об умерщвлении собак
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя региональный закон Магаданской области об умерщвлении бродячих собак, заявил... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:54
2024-07-08T19:54
общество
россия
магаданская область
владимир бурматов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя региональный закон Магаданской области об умерщвлении бродячих собак, заявил РИА Новости, что регионы, принимая решения в отношении безнадзорных животных, обязаны руководствоваться принципами гуманности, как прописано в законодательстве РФ. Ранее губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих животных, он вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В Федеральном законе есть отдельная статья, где прописано, что обращение с безнадзорными животными осуществляется на основе принципов гуманности и не допускает жестокого с ними обращения", - отметил Бурматов. Депутат Госдумы также подчеркнул, что у регионов есть масса возможностей, но исключительно гуманного характера. "А всё остальное – это либо вопросы к органам региональной власти, которые принимают такие решения, либо как в некоторых регионах, где прокуратура опротестовала, суды опротестовали", -добавил Бурматов. Ранее Госдума приняла закон о полномочиях субъектов РФ решать вопрос о бесхозных животных, который в частности, установил запрет на самовыгул питомцев. Поправки вносились в том числе в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ. В частности, уточняется, что деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Кроме того, устанавливается, что власти субъектов будут должны соблюдать все пункты статьи 18 Закона об обращении с животными. При этом все поправки к закону, подразумевающие умерщвление животных, были отклонены. Бурматов ранее отмечал, что в законе сохраняется система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), приюты и возможность для регионов, использующим эти методы, продолжать их эффективно применять. Таким образом, по его словам, удалось сбалансировать защиту граждан от нападения животных и защиту животных от жестокого с ними обращения.
https://ria.ru/20240708/gubernator-1958123529.html
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общество, россия, магаданская область, владимир бурматов, госдума рф
Общество, Россия, Магаданская область, Владимир Бурматов, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали закон Магаданской области об умерщвлении собак

Депутат ГД заявил о важности принципов гуманности в отношении бездомных животных

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя региональный закон Магаданской области об умерщвлении бродячих собак, заявил РИА Новости, что регионы, принимая решения в отношении безнадзорных животных, обязаны руководствоваться принципами гуманности, как прописано в законодательстве РФ.
Ранее губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих животных, он вступит в силу 15 июля и уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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«
"В Федеральном законе есть отдельная статья, где прописано, что обращение с безнадзорными животными осуществляется на основе принципов гуманности и не допускает жестокого с ними обращения", - отметил Бурматов.
Депутат Госдумы также подчеркнул, что у регионов есть масса возможностей, но исключительно гуманного характера.
«
"А всё остальное – это либо вопросы к органам региональной власти, которые принимают такие решения, либо как в некоторых регионах, где прокуратура опротестовала, суды опротестовали", -добавил Бурматов.
Ранее Госдума приняла закон о полномочиях субъектов РФ решать вопрос о бесхозных животных, который в частности, установил запрет на самовыгул питомцев. Поправки вносились в том числе в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ. В частности, уточняется, что деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Кроме того, устанавливается, что власти субъектов будут должны соблюдать все пункты статьи 18 Закона об обращении с животными. При этом все поправки к закону, подразумевающие умерщвление животных, были отклонены.
Бурматов ранее отмечал, что в законе сохраняется система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), приюты и возможность для регионов, использующим эти методы, продолжать их эффективно применять. Таким образом, по его словам, удалось сбалансировать защиту граждан от нападения животных и защиту животных от жестокого с ними обращения.
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ОбществоРоссияМагаданская областьВладимир БурматовГосдума РФ
 
 
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