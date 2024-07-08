https://ria.ru/20240708/gosduma-1958322042.html

Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков

Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков - РИА Новости, 08.07.2024

Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков

Госдума 9 июля рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:08

2024-07-08T18:08

2024-07-08T18:17

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума 9 июля рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, сообщил журналистам источник в ГД. "Пленарное заседание 9 июля… Об административной ответственности за маскировку автомобильных номеров – первое чтение", - сообщил источник. Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.

https://ria.ru/20240129/perevertyshi-1924106141.html

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