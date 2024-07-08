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Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков - РИА Новости, 08.07.2024
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18:08 08.07.2024 (обновлено: 18:17 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/gosduma-1958322042.html
Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков
Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков - РИА Новости, 08.07.2024
Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков
Госдума 9 июля рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:08
2024-07-08T18:17
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума 9 июля рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, сообщил журналистам источник в ГД. "Пленарное заседание 9 июля… Об административной ответственности за маскировку автомобильных номеров – первое чтение", - сообщил источник. Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков

Госдума 9 июля рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный регистрационный знак транспортного средства
Государственный регистрационный знак транспортного средства - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный регистрационный знак транспортного средства. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума 9 июля рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, сообщил журналистам источник в ГД.
"Пленарное заседание 9 июля… Об административной ответственности за маскировку автомобильных номеров – первое чтение", - сообщил источник.
Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
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