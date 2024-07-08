https://ria.ru/20240708/gosduma-1958322042.html
Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков
Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков - РИА Новости, 08.07.2024
Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков
Госдума 9 июля рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:08
2024-07-08T18:08
2024-07-08T18:17
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156117/54/1561175449_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_519518e4bba3685f375d6caf1ebf3d20.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума 9 июля рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, сообщил журналистам источник в ГД. "Пленарное заседание 9 июля… Об административной ответственности за маскировку автомобильных номеров – первое чтение", - сообщил источник. Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
https://ria.ru/20240129/perevertyshi-1924106141.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156117/54/1561175449_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_de76924cfea9671552c2b48bf236be44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков
Госдума 9 июля рассмотрит законопроект о лишении прав за маскировку госзнаков
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума 9 июля рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, сообщил журналистам источник в ГД.
"Пленарное заседание 9 июля… Об административной ответственности за маскировку автомобильных номеров – первое чтение", - сообщил источник.
Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.