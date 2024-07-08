https://ria.ru/20240708/gosduma-1958116053.html

В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты

В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты - РИА Новости, 08.07.2024

В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты

Работник при задержке зарплаты может приостановить свою деятельность до получения всей невыплаченной суммы, направив извещение работодателю о временном... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T02:18

2024-07-08T02:18

2024-07-08T03:07

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Работник при задержке зарплаты может приостановить свою деятельность до получения всей невыплаченной суммы, направив извещение работодателю о временном прекращении работы, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. "Конкретные сроки передачи зарплаты прописывают в трудовом договоре, заключаемом между компанией и сотрудниками. Нормированный график выплат предусматривает выплату два раза в месяц. Либо один раз в случае наступления ежегодного отпуска. Задержкой зарплаты считается отсутствие предусмотренных трудовым договором выплат в течение 15 суток по прошествии любого из так называемых "расчетных" дней. В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Он может в письменной форме направить извещение работодателя о временном прекращении работы", - рассказала Стенякина. Она добавила, что лучше составить сразу два экземпляра документа, чтобы у руководителя была возможность проставить отметку о получении на одном из них. Этот экземпляр остается у работника в качестве доказательства своевременного уведомления начальства. "Кроме того, работник может направить жалобу в трудовую инспекцию. Документ возможно направить в государственную инспекцию труда как онлайн через сервис "Сообщить о проблеме", так и на портале "Онлайнинспекция.рф.", - сообщила депутат. Однако, как отметила парламентарий, некоторые категории работников по закону не могут приостановить работу в случае задержки зарплаты. "Это государственные служащие, трудящиеся на опасных видах производств, работники сфер энерго-, тепло- и водоснабжения, сотрудники скорой помощи и служб связи", - уточнила Стенякина.

https://ria.ru/20240215/oplata-1927498288.html

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общество, госдума рф