Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 08.07.2024 (обновлено: 03:07 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/gosduma-1958116053.html
В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты
В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты - РИА Новости, 08.07.2024
В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты
Работник при задержке зарплаты может приостановить свою деятельность до получения всей невыплаченной суммы, направив извещение работодателю о временном... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T02:18
2024-07-08T03:07
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928792407_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_34ba0d763aa155b2c092b927936f686f.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Работник при задержке зарплаты может приостановить свою деятельность до получения всей невыплаченной суммы, направив извещение работодателю о временном прекращении работы, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. "Конкретные сроки передачи зарплаты прописывают в трудовом договоре, заключаемом между компанией и сотрудниками. Нормированный график выплат предусматривает выплату два раза в месяц. Либо один раз в случае наступления ежегодного отпуска. Задержкой зарплаты считается отсутствие предусмотренных трудовым договором выплат в течение 15 суток по прошествии любого из так называемых "расчетных" дней. В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Он может в письменной форме направить извещение работодателя о временном прекращении работы", - рассказала Стенякина. Она добавила, что лучше составить сразу два экземпляра документа, чтобы у руководителя была возможность проставить отметку о получении на одном из них. Этот экземпляр остается у работника в качестве доказательства своевременного уведомления начальства. "Кроме того, работник может направить жалобу в трудовую инспекцию. Документ возможно направить в государственную инспекцию труда как онлайн через сервис "Сообщить о проблеме", так и на портале "Онлайнинспекция.рф.", - сообщила депутат. Однако, как отметила парламентарий, некоторые категории работников по закону не могут приостановить работу в случае задержки зарплаты. "Это государственные служащие, трудящиеся на опасных видах производств, работники сфер энерго-, тепло- и водоснабжения, сотрудники скорой помощи и служб связи", - уточнила Стенякина.
https://ria.ru/20240215/oplata-1927498288.html
https://ria.ru/20230927/mintrud-1898847937.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928792407_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3bf8955756e8eaae64cadcd3607ad6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты

Депутат ГД Стенякина: при задержке зарплаты сотрудник может приостановить работу

© iStock.com / catalisТрудовая книжка и деньги
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© iStock.com / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Работник при задержке зарплаты может приостановить свою деятельность до получения всей невыплаченной суммы, направив извещение работодателю о временном прекращении работы, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.
"Конкретные сроки передачи зарплаты прописывают в трудовом договоре, заключаемом между компанией и сотрудниками. Нормированный график выплат предусматривает выплату два раза в месяц. Либо один раз в случае наступления ежегодного отпуска. Задержкой зарплаты считается отсутствие предусмотренных трудовым договором выплат в течение 15 суток по прошествии любого из так называемых "расчетных" дней. В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы. Он может в письменной форме направить извещение работодателя о временном прекращении работы", - рассказала Стенякина.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы
15 февраля, 10:14
Она добавила, что лучше составить сразу два экземпляра документа, чтобы у руководителя была возможность проставить отметку о получении на одном из них. Этот экземпляр остается у работника в качестве доказательства своевременного уведомления начальства.
"Кроме того, работник может направить жалобу в трудовую инспекцию. Документ возможно направить в государственную инспекцию труда как онлайн через сервис "Сообщить о проблеме", так и на портале "Онлайнинспекция.рф.", - сообщила депутат.
Однако, как отметила парламентарий, некоторые категории работников по закону не могут приостановить работу в случае задержки зарплаты.
"Это государственные служащие, трудящиеся на опасных видах производств, работники сфер энерго-, тепло- и водоснабжения, сотрудники скорой помощи и служб связи", - уточнила Стенякина.
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты
27 сентября 2023, 00:26
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала