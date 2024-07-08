https://ria.ru/20240708/gosduma-1958109753.html

В ГД внесут проект о выходном матерям при походе с ребенком на медосмотр

В ГД внесут проект о выходном матерям при походе с ребенком на медосмотр - РИА Новости, 08.07.2024

В ГД внесут проект о выходном матерям при походе с ребенком на медосмотр

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:10

2024-07-08T00:10

2024-07-08T01:01

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россия

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление женщинам с ребенком в возрасте до семи лет дополнительного оплачиваемого выходного раз в два месяца для сопровождения ребенка при прохождении им медосмотра, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. "Женщине, имеющей ребенка в возрасте до семи лет, по ее письменному заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в два месяца. Однократно в течение календарного года допускается использование до шести дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых работник имеет в данном календарном году", - написано в проекте закона. В нем также сказано, что график предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней должен согласовываться с работодателем. Каждый дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф