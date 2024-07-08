https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958304253.html

При обстреле ВСУ трамвая в Горловке пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ трамвая в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.07.2024

При обстреле ВСУ трамвая в Горловке пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками трамвая в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:25

2024-07-08T17:25

2024-07-08T20:18

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками трамвая в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В центре Горловки по проспекту Ленина украинские боевики нанесли удар по трамваю, в результате чего ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 12 натовских снарядов калибра 155 миллиметров, дважды атаковали с помощью ударного беспилотника-камикадзе и сбросили взрывоопасный предмет с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, россия