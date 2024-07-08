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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал несовершеннолетний
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал несовершеннолетний - РИА Новости, 08.07.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал несовершеннолетний
Несовершеннолетний ранен в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:42
2024-07-08T13:42
2024-07-08T13:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Несовершеннолетний ранен в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен ребенок 2007 года рождения", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в украинские войска в 11.35 и 11.45 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958217144.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал несовершеннолетний
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен несовершеннолетний