https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958219999.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал несовершеннолетний

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал несовершеннолетний - РИА Новости, 08.07.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал несовершеннолетний

Несовершеннолетний ранен в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:42

2024-07-08T13:42

2024-07-08T13:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Несовершеннолетний ранен в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен ребенок 2007 года рождения", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в украинские войска в 11.35 и 11.45 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958217144.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины