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В Горловке два беспилотника атаковали автозаправку
В Горловке два беспилотника атаковали автозаправку - РИА Новости, 08.07.2024
В Горловке два беспилотника атаковали автозаправку
Два беспилотника атаковали автозаправку в центре Горловки, один упал, второй врезался в газораздаточную колонку, никто не пострадал, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:33
2024-07-08T13:33
2024-07-08T13:33
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Два беспилотника атаковали автозаправку в центре Горловки, один упал, второй врезался в газораздаточную колонку, никто не пострадал, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Два беспилотных летательных аппарата атаковали автозаправочный комплекс по проспекту Ленина (Центрально-Городской район Горловки). Один упал возле входа, второй врезался в газораздаточную колонку. Слава Богу, без пострадавших", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины
В Горловке два беспилотника атаковали автозаправку
Мэр Приходько: два беспилотника атаковали автозаправку в центре Горловки