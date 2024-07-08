https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958217144.html

В Горловке два беспилотника атаковали автозаправку

В Горловке два беспилотника атаковали автозаправку - РИА Новости, 08.07.2024

В Горловке два беспилотника атаковали автозаправку

Два беспилотника атаковали автозаправку в центре Горловки, один упал, второй врезался в газораздаточную колонку, никто не пострадал, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:33

2024-07-08T13:33

2024-07-08T13:33

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Два беспилотника атаковали автозаправку в центре Горловки, один упал, второй врезался в газораздаточную колонку, никто не пострадал, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Два беспилотных летательных аппарата атаковали автозаправочный комплекс по проспекту Ленина (Центрально-Городской район Горловки). Один упал возле входа, второй врезался в газораздаточную колонку. Слава Богу, без пострадавших", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины