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Линия фронта отодвигается от Горловки, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 08.07.2024 (обновлено: 10:35 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958141867.html
Линия фронта отодвигается от Горловки, заявил Пушилин
Линия фронта отодвигается от Горловки, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.07.2024
Линия фронта отодвигается от Горловки, заявил Пушилин
Российские военнослужащие отодвигают линию фронта от Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:34
2024-07-08T10:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие отодвигают линию фронта от Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Мы видим методичное продвижение наших военных в плане освобождения Донецкой Народной Республики. &lt;…&gt; Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронта от обстреливаемой Горловки&quot;, — сказал он.Глава региона уточнил, что это Дзержинское направление боевых действий.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе здесь жили более 250 тысяч человек.Населенный пункт с 2014 года регулярно обстреливают украинские военные. Так, в ночь с субботы на воскресенье Горловка подверглась одному из самых массированных ударов со стороны ВСУ. Как передавал корреспондент РИА Новости, под обстрел попали по меньшей мере десять многоквартирных и частных жилых домов, по части из них пришлись прямые попадания. Кроме этого, горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Линия фронта отодвигается от Горловки, заявил Пушилин

Пушилин: ВС России методично продвигаются, линия фронта отодвигается от Горловки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие отодвигают линию фронта от Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы видим методичное продвижение наших военных в плане освобождения Донецкой Народной Республики. <…> Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронта от обстреливаемой Горловки", — сказал он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава региона уточнил, что это Дзержинское направление боевых действий.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе здесь жили более 250 тысяч человек.
Населенный пункт с 2014 года регулярно обстреливают украинские военные. Так, в ночь с субботы на воскресенье Горловка подверглась одному из самых массированных ударов со стороны ВСУ. Как передавал корреспондент РИА Новости, под обстрел попали по меньшей мере десять многоквартирных и частных жилых домов, по части из них пришлись прямые попадания. Кроме этого, горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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