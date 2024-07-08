https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958141867.html

Линия фронта отодвигается от Горловки, заявил Пушилин

Линия фронта отодвигается от Горловки, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.07.2024

Линия фронта отодвигается от Горловки, заявил Пушилин

Российские военнослужащие отодвигают линию фронта от Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:34

2024-07-08T09:34

2024-07-08T10:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие отодвигают линию фронта от Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим методичное продвижение наших военных в плане освобождения Донецкой Народной Республики. <…> Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронта от обстреливаемой Горловки", — сказал он.Глава региона уточнил, что это Дзержинское направление боевых действий.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе здесь жили более 250 тысяч человек.Населенный пункт с 2014 года регулярно обстреливают украинские военные. Так, в ночь с субботы на воскресенье Горловка подверглась одному из самых массированных ударов со стороны ВСУ. Как передавал корреспондент РИА Новости, под обстрел попали по меньшей мере десять многоквартирных и частных жилых домов, по части из них пришлись прямые попадания. Кроме этого, горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность