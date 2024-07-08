https://ria.ru/20240708/golunov-1958168319.html

Суд признал незаконным лишение статуса адвоката по делу Голунова

Суд признал незаконным лишение статуса адвоката по делу Голунова - РИА Новости, 08.07.2024

Суд признал незаконным лишение статуса адвоката по делу Голунова

Хамовнический суд Москвы признал незаконным лишение статуса адвоката Алексея Коврижкина, который ранее представлял интересы одного из обвиняемых по делу... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:49

2024-07-08T10:49

2024-07-08T10:54

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы признал незаконным лишение статуса адвоката Алексея Коврижкина, который ранее представлял интересы одного из обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Иск Коврижкина А. Д. к ННО "Адвокатская палата города Москвы" удовлетворить", - сказано в картотеке. Отмечается, что решение было вынесено 2 июля. Коврижкин - бывший адвокат Игоря Ляховца, который вместе со своими четырьмя подчиненными из УВД по Западному округу Москвы был признан виновным в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы. В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Коврижкина лишили статуса адвоката в 2020 году сроком на два года. Он обжаловал данное решение в апелляции, но суд ему отказал. Затем кассация отменила решение, и иск Коврижкина заново рассматривал суд первой инстанции. Как сообщает "Коммерсантъ", по заявлению Коврижкина было возбуждено уголовное дело в отношении следователей по особо важным делам ГСУ Следственного комитета полковника Сергея Дубинского и майора Андрея Тринева, которых позже осудили за взяточничество. Дисциплинарное производство в отношении Коврижкина Адвокатская палата Москвы (АПМ) завела в феврале 2020 года по заявлению его адвоката Владимира Петропавловского, который представлял интересы Тринева. Издание уточняет, что, по словам Коврижкина, следователи Дубинский и Тринев угрожали его клиенту бизнесмену Павлу Кротову, который вместе с супругой проходил свидетелем по делу о хищении банка "Экспресс-кредит", переводом в разряд обвиняемого и предложили Кротову избежать этого за 10 миллионов рублей, из которых половину забрал бы себе Коврижкин. Адвокат сделал вид, что согласился, и обратился в управление "М" ФСБ. Под контролем спецслужбы Коврижкин и передал следователю Триневу 5 миллионов рублей неподалеку от здания СК РФ. Адвокатская палата пришла к выводу, что Коврижкиным был нарушен закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", а также Кодекс профессиональной этики адвоката, что "выразилось в его негласном сотрудничестве в ходе осуществления адвокатской деятельности с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность (ФСБ России)", пишет издание.

https://ria.ru/20240407/delo-1938328223.html

https://ria.ru/20240707/delo-1957990083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, иван голунов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)