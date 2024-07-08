Голикова поблагодарила финалистов конкурса "Это у нас семейное"
Голикова: финалисты конкурса "Это у нас семейное" причастны к решениям Путина
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Все финалисты конкурса "Это у нас семейное", которые сегодня приняли участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, причастны к решениям главы государства о создании новых форм поддержки семей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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"И, что важно, когда вы готовились к встрече, каждая из семей говорила: "Вы знаете, мы такие простые все здесь, но это так здорово и так круто, что мы участвуем в таком конкурсе". Но я вам хочу сказать: вы не простые, каждый из вас индивидуален, а главное, что сегодня те, кто участвовали, а в их лице и все остальные, кто здесь сегодня, причастны к тем решениям, которые сегодня в поддержку семей принял наш президент", - отметила Голикова в ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Это у нас семейное".
Вице-премьер отметила, что благодаря участникам этого конкурса у семей России появятся дополнительные выплаты и специальный праздник.
"Вы смело сегодня и на протяжении длительного времени можете говорить: "А вот это решение было принято Владимиром Владимировичем по нашему предложению!" И поэтому очень многие семьи получат и дополнительные выплаты, и у нас будет праздник, и еще многое-многое другое", - добавила Голикова.
Ранее во время встречи с семьями - финалистами конкурса "Это у нас семейное" Путин попросил правительство и Госдуму принять решение по семейным выплатам многодетным семьям, он также поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей.