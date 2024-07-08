https://ria.ru/20240708/golikova-1958368276.html

Голикова поблагодарила финалистов конкурса "Это у нас семейное"

Голикова поблагодарила финалистов конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 08.07.2024

Голикова поблагодарила финалистов конкурса "Это у нас семейное"

Все финалисты конкурса "Это у нас семейное", которые сегодня приняли участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, причастны к решениям главы... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:16

2024-07-08T21:16

2024-07-08T21:16

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_64a59403ffd9fbabbc2c26f1b7a0838b.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Все финалисты конкурса "Это у нас семейное", которые сегодня приняли участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, причастны к решениям главы государства о создании новых форм поддержки семей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "И, что важно, когда вы готовились к встрече, каждая из семей говорила: "Вы знаете, мы такие простые все здесь, но это так здорово и так круто, что мы участвуем в таком конкурсе". Но я вам хочу сказать: вы не простые, каждый из вас индивидуален, а главное, что сегодня те, кто участвовали, а в их лице и все остальные, кто здесь сегодня, причастны к тем решениям, которые сегодня в поддержку семей принял наш президент", - отметила Голикова в ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Это у нас семейное". Вице-премьер отметила, что благодаря участникам этого конкурса у семей России появятся дополнительные выплаты и специальный праздник. "Вы смело сегодня и на протяжении длительного времени можете говорить: "А вот это решение было принято Владимиром Владимировичем по нашему предложению!" И поэтому очень многие семьи получат и дополнительные выплаты, и у нас будет праздник, и еще многое-многое другое", - добавила Голикова. Ранее во время встречи с семьями - финалистами конкурса "Это у нас семейное" Путин попросил правительство и Госдуму принять решение по семейным выплатам многодетным семьям, он также поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей.

https://ria.ru/20240708/putin-1958251086.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958272002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф