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Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям - РИА Новости, 08.07.2024
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17:22 08.07.2024 (обновлено: 17:34 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/golikova-1958303106.html
Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям
Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям - РИА Новости, 08.07.2024
Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера РФ Татьяну Голикову в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям, соответствующий указ был... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:22
2024-07-08T17:34
политика
татьяна голикова
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера РФ Татьяну Голикову в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям, соответствующий указ был опубликован в понедельник."Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям … изменения, включив в него Голикову Т.А. – заместителя председателя правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)", - говорится в указе.Кроме того, своим указом Путин исключил из состава совета депутата Госдумы Геннадия Семигина и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
https://ria.ru/20240621/desyatiletie_detstva-1954638555.html
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политика, татьяна голикова, владимир путин, россия
Политика, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Россия
Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям

Путин исключил из Совета по межнациональным отношениям Семигина и Чернышенко

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера РФ Татьяну Голикову в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
«
"Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям … изменения, включив в него Голикову Т.А. – заместителя председателя правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)", - говорится в указе.
Кроме того, своим указом Путин исключил из состава совета депутата Госдумы Геннадия Семигина и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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