https://ria.ru/20240708/golikova-1958303106.html
Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям
Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям - РИА Новости, 08.07.2024
Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера РФ Татьяну Голикову в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям, соответствующий указ был... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:22
2024-07-08T17:22
2024-07-08T17:34
политика
татьяна голикова
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россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера РФ Татьяну Голикову в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям, соответствующий указ был опубликован в понедельник."Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям … изменения, включив в него Голикову Т.А. – заместителя председателя правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)", - говорится в указе.Кроме того, своим указом Путин исключил из состава совета депутата Госдумы Геннадия Семигина и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
https://ria.ru/20240621/desyatiletie_detstva-1954638555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политика, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Россия
Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям
Путин исключил из Совета по межнациональным отношениям Семигина и Чернышенко