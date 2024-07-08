https://ria.ru/20240708/golikova-1958303106.html

Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям

Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям - РИА Новости, 08.07.2024

Путин включил Голикову в Совет при президенте по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера РФ Татьяну Голикову в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям, соответствующий указ был... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:22

2024-07-08T17:22

2024-07-08T17:34

политика

татьяна голикова

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил вице-премьера РФ Татьяну Голикову в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям, соответствующий указ был опубликован в понедельник."Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям … изменения, включив в него Голикову Т.А. – заместителя председателя правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)", - говорится в указе.Кроме того, своим указом Путин исключил из состава совета депутата Госдумы Геннадия Семигина и вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

https://ria.ru/20240621/desyatiletie_detstva-1954638555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, татьяна голикова, владимир путин, россия