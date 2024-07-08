https://ria.ru/20240708/golikova-1958299935.html

Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России

Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 08.07.2024

Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России

Количество многодетных семей в России за последние 5 лет серьезно выросло, сейчас в РФ более 24,5 миллиона семей, где воспитываются свыше 30 миллионов детей,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:16

2024-07-08T17:16

2024-07-08T17:55

общество

россия

татьяна голикова

день семьи, любви и верности

социальный навигатор

год семьи

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество многодетных семей в России за последние 5 лет серьезно выросло, сейчас в РФ более 24,5 миллиона семей, где воспитываются свыше 30 миллионов детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В России более 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются свыше 30 миллионов детей, и за последние пять лет количество многодетных семей серьёзно выросло", - сказала Голикова в поздравлении участников семейного сообщества Движения первых с Днем семьи, любви и верности. Она отметила, что в Год семьи уделяется особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей и поддержке многодетных семей, и с окончанием тематического года эта работа не завершается, а будет продолжена. Одной из знаковых площадок Года семьи, где дети и родители смогут провести время с пользой, узнать друг друга с новой стороны, найти друзей со всей России, а главное, побыть рядом с родными и любимыми станут Семейные слёты Движения первых, уточнила Голикова. "Впереди вас ждут несколько замечательных дней в пространстве экологического центра – уникального заповедника, сохранившего первозданную красоту смоленской природы. Атмосфера палаточного лагеря, пешие походы, вечерние песни у костра – это то, что все мы с теплотой вспоминаем из своего детства, и то, чем вы сможете поделиться со своими детьми", - подчеркнула Голикова.

https://ria.ru/20240708/putin-1958272002.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958269674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна голикова, день семьи, любви и верности, социальный навигатор, год семьи