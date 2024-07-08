https://ria.ru/20240708/golikova-1958299935.html
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России - РИА Новости, 08.07.2024
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
Количество многодетных семей в России за последние 5 лет серьезно выросло, сейчас в РФ более 24,5 миллиона семей, где воспитываются свыше 30 миллионов детей,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:16
2024-07-08T17:16
2024-07-08T17:55
общество
россия
татьяна голикова
день семьи, любви и верности
социальный навигатор
год семьи
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество многодетных семей в России за последние 5 лет серьезно выросло, сейчас в РФ более 24,5 миллиона семей, где воспитываются свыше 30 миллионов детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В России более 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются свыше 30 миллионов детей, и за последние пять лет количество многодетных семей серьёзно выросло", - сказала Голикова в поздравлении участников семейного сообщества Движения первых с Днем семьи, любви и верности. Она отметила, что в Год семьи уделяется особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей и поддержке многодетных семей, и с окончанием тематического года эта работа не завершается, а будет продолжена. Одной из знаковых площадок Года семьи, где дети и родители смогут провести время с пользой, узнать друг друга с новой стороны, найти друзей со всей России, а главное, побыть рядом с родными и любимыми станут Семейные слёты Движения первых, уточнила Голикова. "Впереди вас ждут несколько замечательных дней в пространстве экологического центра – уникального заповедника, сохранившего первозданную красоту смоленской природы. Атмосфера палаточного лагеря, пешие походы, вечерние песни у костра – это то, что все мы с теплотой вспоминаем из своего детства, и то, чем вы сможете поделиться со своими детьми", - подчеркнула Голикова.
https://ria.ru/20240708/putin-1958272002.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958269674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, день семьи, любви и верности, социальный навигатор, год семьи
Общество, Россия, Татьяна Голикова, День семьи, любви и верности, Социальный навигатор, Год семьи
Голикова заявила о росте числа многодетных семей в России
Голикова: число многодетных семей в России за пять лет серьезно выросло
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество многодетных семей в России за последние 5 лет серьезно выросло, сейчас в РФ более 24,5 миллиона семей, где воспитываются свыше 30 миллионов детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В России более 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются свыше 30 миллионов детей, и за последние пять лет количество многодетных семей серьёзно выросло", - сказала Голикова в поздравлении участников семейного сообщества Движения первых с Днем семьи, любви и верности.
Она отметила, что в Год семьи уделяется особое внимание укреплению традиционных семейных ценностей и поддержке многодетных семей, и с окончанием тематического года эта работа не завершается, а будет продолжена.
Одной из знаковых площадок Года семьи, где дети и родители смогут провести время с пользой, узнать друг друга с новой стороны, найти друзей со всей России, а главное, побыть рядом с родными и любимыми станут Семейные слёты Движения первых, уточнила Голикова.
"Впереди вас ждут несколько замечательных дней в пространстве экологического центра – уникального заповедника, сохранившего первозданную красоту смоленской природы. Атмосфера палаточного лагеря, пешие походы, вечерние песни у костра – это то, что все мы с теплотой вспоминаем из своего детства, и то, чем вы сможете поделиться со своими детьми", - подчеркнула Голикова.