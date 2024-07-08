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В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек - РИА Новости, 08.07.2024
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17:35 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/germanija-1958309378.html
В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек
В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек - РИА Новости, 08.07.2024
В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек
Один человек погиб, ещё двадцать получили ранения в результате поджога приюта для беженцев в городе Буххольц на северо-западе Германии, сообщило издание Bild. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:35
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, ещё двадцать получили ранения в результате поджога приюта для беженцев в городе Буххольц на северо-западе Германии, сообщило издание Bild. По данным и здания, изначально полицию вызвали к приюту из-за происходившей там ссоры. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили человека с легковоспламеняющейся жидкостью, которая внезапно взорвалась. Начавшийся пожар стал быстро распространяться на жилые контейнеры: всего сгорело 30 таких контейнеров. "Пожарные прибыли большим контингентом и потушили пожар. Всего, как сообщается, пострадали 20 человек. Восемь из них пришлось доставить в больницы. В огне погиб мужчина, предположительно это был поджигатель", - пишет Bild. В инциденте сильно пострадал один из полицейских, он был отправлен вертолётом в Гамбург, где был подключен к аппарату ИВЛ. Точные мотивы поджигателя пока неясны.
https://ria.ru/20230205/germaniya-1849839569.html
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в мире, германия, гамбург (город)
В мире, Германия, Гамбург (город)
В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек

В Германии один человек погиб, еще 20 ранены при поджоге приюта для беженцев

© AP Photo / DpaПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Dpa
Пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, ещё двадцать получили ранения в результате поджога приюта для беженцев в городе Буххольц на северо-западе Германии, сообщило издание Bild.
По данным и здания, изначально полицию вызвали к приюту из-за происходившей там ссоры. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили человека с легковоспламеняющейся жидкостью, которая внезапно взорвалась. Начавшийся пожар стал быстро распространяться на жилые контейнеры: всего сгорело 30 таких контейнеров.
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"Пожарные прибыли большим контингентом и потушили пожар. Всего, как сообщается, пострадали 20 человек. Восемь из них пришлось доставить в больницы. В огне погиб мужчина, предположительно это был поджигатель", - пишет Bild.
В инциденте сильно пострадал один из полицейских, он был отправлен вертолётом в Гамбург, где был подключен к аппарату ИВЛ.
Точные мотивы поджигателя пока неясны.
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