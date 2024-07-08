В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек
В Германии один человек погиб, еще 20 ранены при поджоге приюта для беженцев
© AP Photo / DpaПожарные
© AP Photo / Dpa
Пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, ещё двадцать получили ранения в результате поджога приюта для беженцев в городе Буххольц на северо-западе Германии, сообщило издание Bild.
По данным и здания, изначально полицию вызвали к приюту из-за происходившей там ссоры. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили человека с легковоспламеняющейся жидкостью, которая внезапно взорвалась. Начавшийся пожар стал быстро распространяться на жилые контейнеры: всего сгорело 30 таких контейнеров.
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"Пожарные прибыли большим контингентом и потушили пожар. Всего, как сообщается, пострадали 20 человек. Восемь из них пришлось доставить в больницы. В огне погиб мужчина, предположительно это был поджигатель", - пишет Bild.
В инциденте сильно пострадал один из полицейских, он был отправлен вертолётом в Гамбург, где был подключен к аппарату ИВЛ.
Точные мотивы поджигателя пока неясны.
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