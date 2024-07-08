https://ria.ru/20240708/germanija-1958309378.html

В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек

В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек - РИА Новости, 08.07.2024

В Германии при поджоге приюта для беженцев погиб человек

Один человек погиб, ещё двадцать получили ранения в результате поджога приюта для беженцев в городе Буххольц на северо-западе Германии, сообщило издание Bild. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:35

2024-07-08T17:35

2024-07-08T17:35

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб, ещё двадцать получили ранения в результате поджога приюта для беженцев в городе Буххольц на северо-западе Германии, сообщило издание Bild. По данным и здания, изначально полицию вызвали к приюту из-за происходившей там ссоры. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили человека с легковоспламеняющейся жидкостью, которая внезапно взорвалась. Начавшийся пожар стал быстро распространяться на жилые контейнеры: всего сгорело 30 таких контейнеров. "Пожарные прибыли большим контингентом и потушили пожар. Всего, как сообщается, пострадали 20 человек. Восемь из них пришлось доставить в больницы. В огне погиб мужчина, предположительно это был поджигатель", - пишет Bild. В инциденте сильно пострадал один из полицейских, он был отправлен вертолётом в Гамбург, где был подключен к аппарату ИВЛ. Точные мотивы поджигателя пока неясны.

https://ria.ru/20230205/germaniya-1849839569.html

https://ria.ru/20230926/bezhentsy-1898608052.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, гамбург (город)