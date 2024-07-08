https://ria.ru/20240708/general_popov-1958119702.html

Адвокат: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину

Адвокат: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину - РИА Новости, 08.07.2024

Адвокат: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину

Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, которого следствие обвиняет в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T04:11

2024-07-08T04:11

2024-07-08T11:21

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

дмитрий аграновский

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, которого следствие обвиняет в мошенничестве, может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором, считает адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее защитник генерала Сергей Буйновский рассказал РИА Новости, что подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова. По словам адвоката, в открытый доступ попали секретные документы, по которым украинское следствие и завело дело. Либо, по мнению Буйновского, имеет место шпионаж. "Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде", — сказал Аграновский РИА Новости.По его словам, генерал, даже находясь в статусе обвиняемого, имеет право подать заявление о преступлении, в том числе и по предполагаемому факту утечки секретных материалов, а СК обязан принять его и провести проверку. "Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности", — заключил эксперт. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".

https://ria.ru/20240523/sud-1947888655.html

https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html

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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф), украина