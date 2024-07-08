Адвокат: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину
Адвокат: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки данных на Украину
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, которого следствие обвиняет в мошенничестве, может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее защитник генерала Сергей Буйновский рассказал РИА Новости, что подал заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением на Украине дела на Попова. По словам адвоката, в открытый доступ попали секретные документы, по которым украинское следствие и завело дело. Либо, по мнению Буйновского, имеет место шпионаж.
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"Если действительно по заявлению адвоката Попова удастся вскрыть канал утечки секретной информации, то это, несомненно, может быть отмечено государством. В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде", — сказал Аграновский РИА Новости.
По его словам, генерал, даже находясь в статусе обвиняемого, имеет право подать заявление о преступлении, в том числе и по предполагаемому факту утечки секретных материалов, а СК обязан принять его и провести проверку.
"Тем более что в заявлении Попова идет речь о вопросах государственной безопасности", — заключил эксперт.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".