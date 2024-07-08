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В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты - РИА Новости, 08.07.2024
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12:55 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/gelendzhik-1958205660.html
В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты
В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты - РИА Новости, 08.07.2024
В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты
Следователи СК возбудили уголовное дело после того, как в Геленджике затонула парусная яхта, ведутся поиски пропавшей женщины, сообщили в Западном... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:55
2024-07-08T12:55
происшествия
геленджик
россия
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело после того, как в Геленджике затонула парусная яхта, ведутся поиски пропавшей женщины, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. По данным ведомства, в воскресенье днем во время обучения яхтингу затонула спортивная парусная яхта MX700 в акватории Черного моря в пределах города Геленджика. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что при выполнении поисково-спасательной операции из воды были спасены четыре человека. Ведется поиск пропавшей женщины-пассажирки.
https://ria.ru/20240707/deltaplan-1957969285.html
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геленджик
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происшествия, геленджик, россия, следственный комитет россии (ск рф), черное море
Происшествия, Геленджик, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Черное море
В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты

В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты, одну женщину ищут

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Геленджик. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело после того, как в Геленджике затонула парусная яхта, ведутся поиски пропавшей женщины, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, в воскресенье днем во время обучения яхтингу затонула спортивная парусная яхта MX700 в акватории Черного моря в пределах города Геленджика.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при выполнении поисково-спасательной операции из воды были спасены четыре человека. Ведется поиск пропавшей женщины-пассажирки.
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ПроисшествияГеленджикРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Черное море
 
 
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