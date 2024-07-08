https://ria.ru/20240708/gelendzhik-1958205660.html

В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты

В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты - РИА Новости, 08.07.2024

В Геленджике четырех человек спасли с затонувшей яхты

Следователи СК возбудили уголовное дело после того, как в Геленджике затонула парусная яхта, ведутся поиски пропавшей женщины, сообщили в Западном... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:55

2024-07-08T12:55

2024-07-08T12:55

происшествия

геленджик

россия

следственный комитет россии (ск рф)

черное море

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело после того, как в Геленджике затонула парусная яхта, ведутся поиски пропавшей женщины, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. По данным ведомства, в воскресенье днем во время обучения яхтингу затонула спортивная парусная яхта MX700 в акватории Черного моря в пределах города Геленджика. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что при выполнении поисково-спасательной операции из воды были спасены четыре человека. Ведется поиск пропавшей женщины-пассажирки.

https://ria.ru/20240707/deltaplan-1957969285.html

https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

геленджик

россия

черное море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, геленджик, россия, следственный комитет россии (ск рф), черное море