https://ria.ru/20240708/gaza-1958229769.html

Армия Израиля призвала жителей ряда районов Газы срочно эвакуироваться

Армия Израиля призвала жителей ряда районов Газы срочно эвакуироваться - РИА Новости, 08.07.2024

Армия Израиля призвала жителей ряда районов Газы срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из ряда районов города Газа в гуманитарную зону в районе... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:25

2024-07-08T14:25

2024-07-08T14:43

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из ряда районов города Газа в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава."Срочный призыв ко всем жителям и перемещенным лицам в районах Сабра, Римал, Таль аль-Хава и Дарадж... В целях безопасности немедленно эвакуируйтесь в убежища в Деир-эль-Балахе в гуманитарной зоне", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Представитель ЦАХАЛ также перечислил 14 кварталов, которые следует немедленно покинуть.Издание The Times of Israel сообщило, что ранее в понедельник силы ЦАХАЛ начали новую операцию против группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в южных районах города Газа.

https://ria.ru/20240707/izrail-1958079203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сектор газа