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Армия Израиля призвала жителей ряда районов Газы срочно эвакуироваться - РИА Новости, 08.07.2024
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14:25 08.07.2024 (обновлено: 14:43 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/gaza-1958229769.html
Армия Израиля призвала жителей ряда районов Газы срочно эвакуироваться
Армия Израиля призвала жителей ряда районов Газы срочно эвакуироваться - РИА Новости, 08.07.2024
Армия Израиля призвала жителей ряда районов Газы срочно эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из ряда районов города Газа в гуманитарную зону в районе... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:25
2024-07-08T14:43
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из ряда районов города Газа в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава."Срочный призыв ко всем жителям и перемещенным лицам в районах Сабра, Римал, Таль аль-Хава и Дарадж... В целях безопасности немедленно эвакуируйтесь в убежища в Деир-эль-Балахе в гуманитарной зоне", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Представитель ЦАХАЛ также перечислил 14 кварталов, которые следует немедленно покинуть.Издание The Times of Israel сообщило, что ранее в понедельник силы ЦАХАЛ начали новую операцию против группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в южных районах города Газа.
https://ria.ru/20240707/izrail-1958079203.html
https://ria.ru/20240708/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
Армия Израиля призвала жителей ряда районов Газы срочно эвакуироваться

Израиль призвал жителей ряда районов Газы эвакуироваться в гуманитарную зону

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из ряда районов города Газа в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава.
"Срочный призыв ко всем жителям и перемещенным лицам в районах Сабра, Римал, Таль аль-Хава и Дарадж... В целях безопасности немедленно эвакуируйтесь в убежища в Деир-эль-Балахе в гуманитарной зоне", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
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Представитель ЦАХАЛ также перечислил 14 кварталов, которые следует немедленно покинуть.
Издание The Times of Israel сообщило, что ранее в понедельник силы ЦАХАЛ начали новую операцию против группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в южных районах города Газа.
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