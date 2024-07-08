https://ria.ru/20240708/fsb-1958191210.html

Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ

Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ - РИА Новости, 08.07.2024

Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ

Украинские спецслужбы в погоне за "медийной победой", используя шантаж и обман, пренебрегают конспирацией, заявил оперативный сотрудник ФСБ России, комментируя... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:15

2024-07-08T12:15

2024-07-08T12:15

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

ту-22м3

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818699917_222:0:3863:2048_1920x0_80_0_0_d572a4530ef8302ce66d7d326f827aa7.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы в погоне за "медийной победой", используя шантаж и обман, пренебрегают конспирацией, заявил оперативный сотрудник ФСБ России, комментируя провал операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Его слова приводит телеканал "Россия 1"."В погоне за медийной победой и материальной выгодой от раздела выделяемых на разведывательную деятельность денег представители украинских спецслужб пренебрегают требованиями конспирации, используя шантаж и обман", - сказал оперативник. ФСБ в понедельник сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу Ту-22М3. Украинская разведка хотела, чтобы российский военный летчик за 3 миллиона долларов и итальянское гражданство угнал бомбардировщик-носитель ядерного оружия и посадил его на Украине, вместо этого контрразведчики РФ получили сведения, которые помогли нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ.

https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ту-22м3, украина, безопасность