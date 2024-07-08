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Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ - РИА Новости, 08.07.2024
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12:15 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/fsb-1958191210.html
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ
Украинские спецслужбы в погоне за "медийной победой", используя шантаж и обман, пренебрегают конспирацией, заявил оперативный сотрудник ФСБ России, комментируя... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:15
2024-07-08T12:15
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
ту-22м3
украина
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы в погоне за "медийной победой", используя шантаж и обман, пренебрегают конспирацией, заявил оперативный сотрудник ФСБ России, комментируя провал операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Его слова приводит телеканал "Россия 1"."В погоне за медийной победой и материальной выгодой от раздела выделяемых на разведывательную деятельность денег представители украинских спецслужб пренебрегают требованиями конспирации, используя шантаж и обман", - сказал оперативник. ФСБ в понедельник сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу Ту-22М3. Украинская разведка хотела, чтобы российский военный летчик за 3 миллиона долларов и итальянское гражданство угнал бомбардировщик-носитель ядерного оружия и посадил его на Украине, вместо этого контрразведчики РФ получили сведения, которые помогли нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ту-22м3, украина, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Ту-22М3, Украина, Безопасность
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ

ФСБ: киевские спецслужбы пренебрегают конспирацией в погоне за медийной победой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы в погоне за "медийной победой", используя шантаж и обман, пренебрегают конспирацией, заявил оперативный сотрудник ФСБ России, комментируя провал операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Его слова приводит телеканал "Россия 1".
"В погоне за медийной победой и материальной выгодой от раздела выделяемых на разведывательную деятельность денег представители украинских спецслужб пренебрегают требованиями конспирации, используя шантаж и обман", - сказал оперативник.
ФСБ в понедельник сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу Ту-22М3. Украинская разведка хотела, чтобы российский военный летчик за 3 миллиона долларов и итальянское гражданство угнал бомбардировщик-носитель ядерного оружия и посадил его на Украине, вместо этого контрразведчики РФ получили сведения, которые помогли нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ.
Летчик дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, который пытались угнать украинские спецслужбы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину
11:48
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныТу-22М3УкраинаБезопасность
 
 
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