https://ria.ru/20240708/fsb-1958191210.html
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ
Украинские спецслужбы в погоне за "медийной победой", используя шантаж и обман, пренебрегают конспирацией, заявил оперативный сотрудник ФСБ России, комментируя... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:15
2024-07-08T12:15
2024-07-08T12:15
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
ту-22м3
украина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы в погоне за "медийной победой", используя шантаж и обман, пренебрегают конспирацией, заявил оперативный сотрудник ФСБ России, комментируя провал операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Его слова приводит телеканал "Россия 1"."В погоне за медийной победой и материальной выгодой от раздела выделяемых на разведывательную деятельность денег представители украинских спецслужб пренебрегают требованиями конспирации, используя шантаж и обман", - сказал оперативник. ФСБ в понедельник сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу Ту-22М3. Украинская разведка хотела, чтобы российский военный летчик за 3 миллиона долларов и итальянское гражданство угнал бомбардировщик-носитель ядерного оружия и посадил его на Украине, вместо этого контрразведчики РФ получили сведения, которые помогли нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Ту-22М3, Украина, Безопасность
Украинские спецслужбы пренебрегают конспирацией, заявили в ФСБ
ФСБ: киевские спецслужбы пренебрегают конспирацией в погоне за медийной победой