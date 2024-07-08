https://ria.ru/20240708/fsb-1958187620.html

В ФСБ прокомментировали выбор украинцами Молдавии для угона Ту-22М3

В ФСБ прокомментировали выбор украинцами Молдавии для угона Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024

В ФСБ прокомментировали выбор украинцами Молдавии для угона Ту-22М3

Молдавия была выбрана для операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, потому что украинские спецслужбы действуют вольготно в этой... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:02

2024-07-08T12:02

2024-07-08T12:02

россия

молдавия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Молдавия была выбрана для операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, потому что украинские спецслужбы действуют вольготно в этой стране, заявил оперативный сотрудник ФСБ России. "Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции, не ставя в известность местных правоохранительных органов", - сказал оперативник, комментарий которого приводит телеканал "Россия 1". ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html

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молдавия

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2024

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россия, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3