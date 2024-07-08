https://ria.ru/20240708/fsb-1958184039.html

Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3

Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024

Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3

Летчик ВКС РФ рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1", что украинские спецслужбы ради угона российского стратегического бомбардировщика... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:44

2024-07-08T11:44

2024-07-08T11:44

россия

украина

воздушно-космические силы россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ту-22м3

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Летчик ВКС РФ рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1", что украинские спецслужбы ради угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 оформили его семье польские документы и счет в банкеС летчиком контактировал сотрудник украинской разведки, представившийся как Павло. "Поведал он мне об открытии в польском банке счета. Даже прислал оформленную на мою жену карту поляка. Зачем она нам? А потом выясняется - договор обслуживания оформлен на Украине. Выглядит просто смешно", - сказал российский летчик.ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет Украинская разведка хотела угнать российский самолет-носитель ядерного оружия, следует из видео, предоставленного ФСБ. От летчика ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику, сообщили в российской спецслужбе. Российский летчик о попытке ВСУ угнать самолет 2024-07-08T11:44 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-22м3