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Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024
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11:44 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/fsb-1958184039.html
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3
Летчик ВКС РФ рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1", что украинские спецслужбы ради угона российского стратегического бомбардировщика... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:44
2024-07-08T11:44
россия
украина
воздушно-космические силы россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ту-22м3
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Летчик ВКС РФ рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1", что украинские спецслужбы ради угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 оформили его семье польские документы и счет в банкеС летчиком контактировал сотрудник украинской разведки, представившийся как Павло. "Поведал он мне об открытии в польском банке счета. Даже прислал оформленную на мою жену карту поляка. Зачем она нам? А потом выясняется - договор обслуживания оформлен на Украине. Выглядит просто смешно", - сказал российский летчик.ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html
россия
украина
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет
Украинская разведка хотела угнать российский самолет-носитель ядерного оружия, следует из видео, предоставленного ФСБ. От летчика ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику, сообщили в российской спецслужбе. Российский летчик о попытке ВСУ угнать самолет
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россия, украина, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-22м3
Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ту-22М3
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3

Летчик ВКС рассказал, что украинские спецслужбы оформили его семье счет в банке

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ пресекла попытку угона самолета украинскими спецслужбами
ФСБ РФ пресекла попытку угона самолета украинскими спецслужбами - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Летчик ВКС РФ рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1", что украинские спецслужбы ради угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 оформили его семье польские документы и счет в банке
С летчиком контактировал сотрудник украинской разведки, представившийся как Павло.
"Поведал он мне об открытии в польском банке счета. Даже прислал оформленную на мою жену карту поляка. Зачем она нам? А потом выясняется - договор обслуживания оформлен на Украине. Выглядит просто смешно", - сказал российский летчик.
ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3
07:46
 
РоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ту-22М3
 
 
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