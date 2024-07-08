https://ria.ru/20240708/fsb-1958184039.html
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3
Летчик ВКС РФ рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1", что украинские спецслужбы ради угона российского стратегического бомбардировщика... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:44
2024-07-08T11:44
2024-07-08T11:44
россия
украина
воздушно-космические силы россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ту-22м3
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Летчик ВКС РФ рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1", что украинские спецслужбы ради угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 оформили его семье польские документы и счет в банкеС летчиком контактировал сотрудник украинской разведки, представившийся как Павло. "Поведал он мне об открытии в польском банке счета. Даже прислал оформленную на мою жену карту поляка. Зачем она нам? А потом выясняется - договор обслуживания оформлен на Украине. Выглядит просто смешно", - сказал российский летчик.ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет
Украинская разведка хотела угнать российский самолет-носитель ядерного оружия, следует из видео, предоставленного ФСБ. От летчика ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику, сообщили в российской спецслужбе.
Российский летчик о попытке ВСУ угнать самолет
2024-07-08T11:44
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PT1M01S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-22м3
Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ту-22М3
Летчик ВКС рассказал, как украинские спецслужбы хотели угнать Ту-22М3
Летчик ВКС рассказал, что украинские спецслужбы оформили его семье счет в банке