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Украинская разведка попыталась угнать российский носитель ядерного оружия - РИА Новости, 08.07.2024
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08:02 08.07.2024 (обновлено: 10:20 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/fsb-1958127658.html
Украинская разведка попыталась угнать российский носитель ядерного оружия
Украинская разведка попыталась угнать российский носитель ядерного оружия - РИА Новости, 08.07.2024
Украинская разведка попыталась угнать российский носитель ядерного оружия
Украинская разведка хотела угнать российский дальний бомбардировщик-носитель ядерного оружия, рассказал летчик ВКС РФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:02
2024-07-08T10:20
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская разведка хотела угнать российский дальний бомбардировщик-носитель ядерного оружия, рассказал летчик ВКС РФ.ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России."Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павлом. Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", - сказал летчик на видео, обнародованном ФСБ.Он рассказал, что представитель украинских спецслужб требовал поджечь российскую авиационную технику."Написал на Telegram как-то неизвестный. Ни морали, ни этики. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику", - сказал летчик. По словам летчика, украинская разведка требовала данные о российских боевых самолетах."Говорит: "дай мне данные по самолетам - бортовые номера, техническое состояние, график регламента (технического обслуживания - ред.). Я пошел к командованию и все рассказал", - сказал летчик.Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что Главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной работы получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ тогда уничтожили ряд украинских военных объектов.
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет
Украинская разведка хотела угнать российский самолет-носитель ядерного оружия, следует из видео, предоставленного ФСБ. От летчика ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику, сообщили в российской спецслужбе. Российский летчик о попытке ВСУ угнать самолет
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинская разведка попыталась угнать российский носитель ядерного оружия

Украинские спецслужбы пытались угнать российский бомбардировщик — носитель ЯО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская разведка хотела угнать российский дальний бомбардировщик-носитель ядерного оружия, рассказал летчик ВКС РФ.
ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
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"Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павлом. Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", - сказал летчик на видео, обнародованном ФСБ.
Он рассказал, что представитель украинских спецслужб требовал поджечь российскую авиационную технику.
"Написал на Telegram как-то неизвестный. Ни морали, ни этики. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику", - сказал летчик.
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По словам летчика, украинская разведка требовала данные о российских боевых самолетах.
"Говорит: "дай мне данные по самолетам - бортовые номера, техническое состояние, график регламента (технического обслуживания - ред.). Я пошел к командованию и все рассказал", - сказал летчик.
Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что Главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной работы получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ тогда уничтожили ряд украинских военных объектов.
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