https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, сообщил Центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:46

2024-07-08T07:46

2024-07-08T11:06

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

нато

ту-22м3

кировоградская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, сообщил Центр общественных связей ведомства."ФСБ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации",— уточнили в ЦОС.Украинская разведка, пытаясь провести операцию по угону ракетоносца, планировала завербовать российского военного летчика и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это пилоту предлагали денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное, — добавили в ФСБ.Как рассказал пилот на видео, опубликованном ведомством, представитель украинских спецслужб сам вышел на связь с ним через Telegram. При этом мужчина, представившийся Павлом, начал общение с угроз в адрес близких родственников российского летчика."Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. <...> Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", — отметил пилот.Кроме того, сотрудник украинских спецслужб требовал от российского летчика поджечь авиатехнику, а также передать данные самолетов — бортовые номера, техническое состояние и график техобслуживания.После получения этих сообщений пилот сразу же обратился к своему командованию и доложил о случившемся.Как следует из опубликованного ФСБ видео, в котором в том числе показана переписка украинской разведки с российским летчиком, киевский режим обещал пилоту три миллиона долларов за угнанный самолет. При этом один миллион был готов предоставить "Укроборонпром".Также в кадре показали паспорт гражданки Италии, выданный 27 мая нынешнего года на имя Олены Голуб, уроженки Тирасполя.Летом 2022 года ФСБ сообщила, что Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Но отечественная контрразведка при оперативной игре получила данные, благодаря которым Вооруженные силы уничтожили несколько украинских военных объектов.СБУ в апреле 2023 года заявляла, что причиной ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022-го стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие якобы самовольно действовавшие военнослужащие. Вместо российского самолета с пилотом-перебежчиком на аэродром прилетели ракеты: по Канатово нанесли массированный удар, при котором ликвидировали командира воинской части, 17 военных получили ранения. Также при атаке уничтожили два украинских истребителя.

https://ria.ru/20240708/zabajkale-1958123935.html

https://ria.ru/20240507/zaderzhanie-1944454433.html

https://ria.ru/20230922/verbovka-1897920300.html

https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955925938.html

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Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет Украинская разведка хотела угнать российский самолет-носитель ядерного оружия, следует из видео, предоставленного ФСБ. От летчика ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику, сообщили в российской спецслужбе. Российский летчик о попытке ВСУ угнать самолет 2024-07-08T07:46 true PT1M01S

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