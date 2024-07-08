https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958213474.html

Макрон оставил Атталя на посту премьер-министра Франции

Макрон оставил Атталя на посту премьер-министра Франции - РИА Новости, 08.07.2024

Макрон оставил Атталя на посту премьер-министра Франции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после внеочередных парламентских выборов, но президент Эммануэль Макрон попросил его продолжать... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:19

2024-07-08T13:19

2024-07-08T14:10

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после внеочередных парламентских выборов, но президент Эммануэль Макрон попросил его продолжать исполнять обязанности, сообщает телеканал BFM TV."Макрон попросил Атталя пока остаться на посту премьер-министра, чтобы обеспечить стабильность в стране", — сообщил телеканал со ссылкой на президентскую администрацию.Во Франции накануне прошел второй тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание.По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место, получив 143 места.Тридцатипятилетний Габриэль Атталь возглавляет правительство Франции с января этого года. На прошедших выборах его избрали депутатом в десятом избирательном округе От-де-Сен.

https://ria.ru/20240708/peskov-1958190565.html

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