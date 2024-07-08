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Макрон оставил Атталя на посту премьер-министра Франции - РИА Новости, 08.07.2024
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13:19 08.07.2024 (обновлено: 14:10 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958213474.html
Макрон оставил Атталя на посту премьер-министра Франции
Макрон оставил Атталя на посту премьер-министра Франции - РИА Новости, 08.07.2024
Макрон оставил Атталя на посту премьер-министра Франции
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после внеочередных парламентских выборов, но президент Эммануэль Макрон попросил его продолжать... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:19
2024-07-08T14:10
франция
в мире
эммануэль макрон
габриэль атталь
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после внеочередных парламентских выборов, но президент Эммануэль Макрон попросил его продолжать исполнять обязанности, сообщает телеканал BFM TV."Макрон попросил Атталя пока остаться на посту премьер-министра, чтобы обеспечить стабильность в стране", — сообщил телеканал со ссылкой на президентскую администрацию.Во Франции накануне прошел второй тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание.По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место, получив 143 места.Тридцатипятилетний Габриэль Атталь возглавляет правительство Франции с января этого года. На прошедших выборах его избрали депутатом в десятом избирательном округе От-де-Сен.
https://ria.ru/20240708/peskov-1958190565.html
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франция, в мире, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024
Макрон оставил Атталя на посту премьер-министра Франции

Макрон принял решение оставить Габриэля Атталя на посту премьер-министра Франции

© AP Photo / Ludovic MarinГабриэль Атталь и Эммануэль Макрон
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после внеочередных парламентских выборов, но президент Эммануэль Макрон попросил его продолжать исполнять обязанности, сообщает телеканал BFM TV.
"Макрон попросил Атталя пока остаться на посту премьер-министра, чтобы обеспечить стабильность в стране", — сообщил телеканал со ссылкой на президентскую администрацию.
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков
12:12
Во Франции накануне прошел второй тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание.
По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место, получив 143 места.
Тридцатипятилетний Габриэль Атталь возглавляет правительство Франции с января этого года. На прошедших выборах его избрали депутатом в десятом избирательном округе От-де-Сен.
Люди собираются на площади Республики после второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Во Франции после выборов прошло более 50 демонстраций
12:51
 
ФранцияВ миреЭммануэль МакронГабриэль АттальПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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