https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html

Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором

Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором - РИА Новости, 08.07.2024

Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором

Внеочередные парламентские выборы во Франции завершились сенсацией. Правое "Национальное объединение", лидировавшее после первого тура, оказалось на третьем... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:33

2024-07-08T13:33

2024-07-08T14:07

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франция

эммануэль макрон

марин ле пен

жан-люк меланшон

парламентские выборы во франции — 2024

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Внеочередные парламентские выборы во Франции завершились сенсацией. Правое "Национальное объединение", лидировавшее после первого тура, оказалось на третьем месте. Однако большинства не получил никто и теперь страну ждет непростой период формирования правительства. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Внезапный переломНа первом туре, состоявшемся 30 июня, "Национальное объединение" (RN, бывший "Национальный фронт") получило треть голосов. Это заставило левых и центристов консолидироваться, и 7 июля они потеснили правых.У левого альянса "Новый народный фронт" (NFP), который состоит из четырех партий, 182 мандата, у пропрезидентского блока "Вместе" — 168, у RN — 143.Большинства (289 депутатов) нет ни у кого. Для того чтобы сформировать правительство, потребуются переговоры и какие-то коалиционные соглашения.Действующий премьер Габриэль Атталь уже подал в отставку. Другого варианта не было: негласный лидер левого блока, давний противник президента Жан-Люк Меланшон точно бы не одобрил переназначение протеже Макрона.Глава государства, впрочем, пока Атталю отказал — это разрешено законом. Попросил "остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".Затяжной торг"То, что правительство уходит в отставку после выборов, — условность", — указывает Бенджамин Морель, преподаватель права в Университете Пантеон-Ассас.Макрон сейчас в неоднозначной ситуации. С одной стороны, поскольку явного победителя нет, можно не торопиться менять кабмин. Первая сессия обновленной нижней палаты парламента назначена на 18 июля. Очевидно, до этого состоятся закулисные и публичные консультации между партийными фракциями.С другой — президенту нужно искать компромисс с левыми. А идеологических расхождений много.Коалиция с Ле Пен, конечно, исключена.Теоретически Макрону ничто не мешает сформировать "правительство меньшинства", то есть назначить своих ставленников. Однако первое же важное решение кабмина парламент наверняка заблокирует.Наконец, у хозяина Елисейского дворца есть право назначить временное "техническое" правительство — из специалистов, не связанных партийными обязательствами. Но и для этого потребуется одобрение законодателей.Беспрецедентный вызовМарин Ле Пен заявила о "полном тупике" для Франции. По ее словам, "Национальное объединение" возьмет реванш через год.Дело в том, что конституция дает президенту право распустить парламент через год после выборов и назначить новые.Левые рассчитывают взять власть уже сейчас. Аналитики отмечают: несмотря на консолидацию против RN, ни "Новый народный фронт", ни блок "Вместе" после голосования не провели совместных мероприятий. Значит, каждый сам за себя.Наиболее вероятный кандидат на пост премьера от левых — Меланшон. Но многое зависит от закулисных договоренностей. Один из главных пунктов программы NFP — отмена макроновской пенсионной реформы.Франция оказалась перед историческим вызовом. Эксперты напоминают: в отличие от других европейских государств, где коалиции — дело привычное (в частности, Германия), Париж почти не имеет такого опыта. А полномочия распределены так, что президент не может провести ключевые решения в обход противостоящих ему депутатов. Поэтому все только начинается.

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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, парламентские выборы во франции — 2024