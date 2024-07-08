Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором
Новый состав парламента Франции соберется 18 июля
© AP Photo / Mohammed BadraПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке
© AP Photo / Mohammed Badra
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Внеочередные парламентские выборы во Франции завершились сенсацией. Правое "Национальное объединение", лидировавшее после первого тура, оказалось на третьем месте. Однако большинства не получил никто и теперь страну ждет непростой период формирования правительства. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.
Внезапный перелом
На первом туре, состоявшемся 30 июня, "Национальное объединение" (RN, бывший "Национальный фронт") получило треть голосов. Это заставило левых и центристов консолидироваться, и 7 июля они потеснили правых.
© AP Photo / Louise DelmotteЛидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает в эфире телеканала после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
© AP Photo / Louise Delmotte
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает в эфире телеканала после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
У левого альянса "Новый народный фронт" (NFP), который состоит из четырех партий, 182 мандата, у пропрезидентского блока "Вместе" — 168, у RN — 143.
Большинства (289 депутатов) нет ни у кого. Для того чтобы сформировать правительство, потребуются переговоры и какие-то коалиционные соглашения.
Действующий премьер Габриэль Атталь уже подал в отставку. Другого варианта не было: негласный лидер левого блока, давний противник президента Жан-Люк Меланшон точно бы не одобрил переназначение протеже Макрона.
Глава государства, впрочем, пока Атталю отказал — это разрешено законом. Попросил "остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".
Затяжной торг
"То, что правительство уходит в отставку после выборов, — условность", — указывает Бенджамин Морель, преподаватель права в Университете Пантеон-Ассас.
Макрон сейчас в неоднозначной ситуации. С одной стороны, поскольку явного победителя нет, можно не торопиться менять кабмин. Первая сессия обновленной нижней палаты парламента назначена на 18 июля. Очевидно, до этого состоятся закулисные и публичные консультации между партийными фракциями.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции, — Национальная ассамблея
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции, — Национальная ассамблея
С другой — президенту нужно искать компромисс с левыми. А идеологических расхождений много.
Коалиция с Ле Пен, конечно, исключена.
Теоретически Макрону ничто не мешает сформировать "правительство меньшинства", то есть назначить своих ставленников. Однако первое же важное решение кабмина парламент наверняка заблокирует.
Наконец, у хозяина Елисейского дворца есть право назначить временное "техническое" правительство — из специалистов, не связанных партийными обязательствами. Но и для этого потребуется одобрение законодателей.
Беспрецедентный вызов
Марин Ле Пен заявила о "полном тупике" для Франции. По ее словам, "Национальное объединение" возьмет реванш через год.
Дело в том, что конституция дает президенту право распустить парламент через год после выборов и назначить новые.
Левые рассчитывают взять власть уже сейчас. Аналитики отмечают: несмотря на консолидацию против RN, ни "Новый народный фронт", ни блок "Вместе" после голосования не провели совместных мероприятий. Значит, каждый сам за себя.
Наиболее вероятный кандидат на пост премьера от левых — Меланшон. Но многое зависит от закулисных договоренностей. Один из главных пунктов программы NFP — отмена макроновской пенсионной реформы.
© AP Photo / Thomas PadillaЛидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон выступает с речью в штаб-квартире партии после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
© AP Photo / Thomas Padilla
Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон выступает с речью в штаб-квартире партии после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
Франция оказалась перед историческим вызовом. Эксперты напоминают: в отличие от других европейских государств, где коалиции — дело привычное (в частности, Германия), Париж почти не имеет такого опыта. А полномочия распределены так, что президент не может провести ключевые решения в обход противостоящих ему депутатов. Поэтому все только начинается.