В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции
Песков: Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции
© AP Photo / Jean-Francois BadiasРаботники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции, сторонников реставрации отношений с РФ Москва пока не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для России определенно лучше победа (на выборах во Франции - ред.) тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.