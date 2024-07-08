https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958188682.html

В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции

В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024

В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции

Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции, сторонников реставрации отношений с РФ Москва пока не видит, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:06

2024-07-08T12:06

2024-07-08T12:13

франция

дмитрий песков

россия

москва

парламентские выборы во франции — 2024

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции, сторонников реставрации отношений с РФ Москва пока не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для России определенно лучше победа (на выборах во Франции - ред.) тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.

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Варвара Скокшина

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