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В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
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12:06 08.07.2024 (обновлено: 12:13 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958188682.html
В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции
В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции
Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции, сторонников реставрации отношений с РФ Москва пока не видит, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:06
2024-07-08T12:13
франция
дмитрий песков
россия
москва
парламентские выборы во франции — 2024
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции, сторонников реставрации отношений с РФ Москва пока не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для России определенно лучше победа (на выборах во Франции - ред.) тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
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франция, дмитрий песков, россия, москва, парламентские выборы во франции — 2024, в мире
Франция, Дмитрий Песков, Россия, Москва, Парламентские выборы во Франции — 2024, В мире
В Кремле заявили, что не питают иллюзий по поводу выборов во Франции

Песков: Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции

© AP Photo / Jean-Francois BadiasРаботники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия не питает особых иллюзий по поводу итогов выборов во Франции, сторонников реставрации отношений с РФ Москва пока не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для России определенно лучше победа (на выборах во Франции - ред.) тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ФранцияДмитрий ПесковРоссияМоскваПарламентские выборы во Франции — 2024В мире
 
 
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