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Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
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03:15 08.07.2024 (обновлено: 11:31 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958118282.html
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, получив 182 места, следует из данных МВД республики,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T03:15
2024-07-08T11:31
парламентские выборы во франции — 2024
франция
в мире
эммануэль макрон
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, получив 182 места, следует из данных МВД республики, которые опубликовала газета Monde.Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получившая 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим, объединение будет представлено 143 депутатами. Республиканцы могут рассчитывать на 45 мест, остальные партии в совокупности получили 39 мандатов.При этом позднее газета Parisien сообщила, что, по окончательным обновленным данным МВД, "Новый народный фронт" получил 174 места, коалиция Макрона — 156, "Нацобъединение" — 143. Партия республиканцев и ее союзники, по этим данным, получают 66 мест, другие силы — 38.По итогам второго тура выборов ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента. Данные о возможных коалициях пока отсутствуют.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых получил 27,99%, коалиция Макрона стала третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Свои кандидатуры сняли 224 претендента.
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парламентские выборы во франции — 2024, франция, в мире, эммануэль макрон, марин ле пен
Парламентские выборы во Франции — 2024, Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции

"Новый народный фронт" одержал победу на парламентских выборах во Франции

© AP Photo / Thomas PadillaЛидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в законодательные органы Франции. 7 июля 2024 года
Лидер коалиции левых партий Новый народный фронт Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в законодательные органы Франции. 7 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в законодательные органы Франции. 7 июля 2024 года
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, получив 182 места, следует из данных МВД республики, которые опубликовала газета Monde.
Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получившая 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим, объединение будет представлено 143 депутатами. Республиканцы могут рассчитывать на 45 мест, остальные партии в совокупности получили 39 мандатов.
Итоги первого тура выборов в Национальное собрание Франции
1 июля, 12:07
Инфографика
Итоги выборов в Национальное собрание ФранцииПосмотреть
При этом позднее газета Parisien сообщила, что, по окончательным обновленным данным МВД, "Новый народный фронт" получил 174 места, коалиция Макрона — 156, "Нацобъединение" — 143. Партия республиканцев и ее союзники, по этим данным, получают 66 мест, другие силы — 38.
По итогам второго тура выборов ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента. Данные о возможных коалициях пока отсутствуют.
В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых получил 27,99%, коалиция Макрона стала третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Свои кандидатуры сняли 224 претендента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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Вчера, 23:23
 
Парламентские выборы во Франции — 2024ФранцияВ миреЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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