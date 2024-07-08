https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958118282.html

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции - РИА Новости, 08.07.2024

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на выборах во Франции

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, получив 182 места, следует из данных МВД республики,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T03:15

2024-07-08T03:15

2024-07-08T11:31

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, получив 182 места, следует из данных МВД республики, которые опубликовала газета Monde.Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получившая 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен стало третьим, объединение будет представлено 143 депутатами. Республиканцы могут рассчитывать на 45 мест, остальные партии в совокупности получили 39 мандатов.При этом позднее газета Parisien сообщила, что, по окончательным обновленным данным МВД, "Новый народный фронт" получил 174 места, коалиция Макрона — 156, "Нацобъединение" — 143. Партия республиканцев и ее союзники, по этим данным, получают 66 мест, другие силы — 38.По итогам второго тура выборов ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента. Данные о возможных коалициях пока отсутствуют.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых получил 27,99%, коалиция Макрона стала третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Свои кандидатуры сняли 224 претендента.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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парламентские выборы во франции — 2024, франция, в мире, эммануэль макрон, марин ле пен