https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958117136.html

В "Нацобъединении" назвали одну из причин поражения на выборах

В "Нацобъединении" назвали одну из причин поражения на выборах - РИА Новости, 08.07.2024

В "Нацобъединении" назвали одну из причин поражения на выборах

Правой французской партии "Национальное объединение" помешали получить большинство в парламенте, в том числе из-за позиции по конфликту на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T02:44

2024-07-08T02:44

2024-07-08T03:09

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Правой французской партии "Национальное объединение" помешали получить большинство в парламенте, в том числе из-за позиции по конфликту на Украине, сообщил РИА Новости член исполнительного бюро партии в регионе О-де-Сен Дмитрий Мисуркин. По его мнению, более сдержанная позиция партии Марин Ле Пен в плане военной поддержки Украины, включая отказ от отправки войск, что, по мнению партии, сделало бы Францию соучастницей конфликта, стала причиной того, что президент Франции Эммануэль Макрон попытался помешать партии получить большинство и пошел на альянс с левыми, снимая кандидатов с выборов, чтобы "блокировать" правых. "Ключевой вопрос - это отношение Франции к тому, что происходит в северном причерноморье. А амбиции некоторых людей могут довести до третьей мировой. И это главный вопрос. Франция должна решать свои вопросы, ей есть, чем заняться. "Национальное объединение" выступает не за Россию, а за Францию", - сообщил собеседник агентства. Он также указал на то, что "Национальное объединение", прийдя к власти, планировало провести аудит государственных расходов при президентстве Макрона. "Нельзя было допустить большинства у партии, так как "Национальное объединение" было намерено проводить аудит. Внешний долг Франции вырос на 900 миллиардов евро при правлении Макрона (с 2,226 миллиарда евро в 2017 году до 3,088 миллиарда в конце 2023 года - ред.). Если поднимать экономическую сторону вопроса, многое вскроется. Так что вопрос не только в политике", - отметил Мисуркин. При этом, по мнению партийного деятеля, результат партии, удвоившей число своих депутатов на выборах, нельзя считать поражением. "Вся система играет против "Национального объединения". Люди, которые в партии давно, понимали это. В политическом смысле партия Макрона не выиграла, как и блок левых сил. Нельзя одновременно заявлять, что вы - ярые противники чего-то, а потом использовать это в своих интересах", - добавил он. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла неоднократно заявлял, что красными линиями для партии являются отправка войск на Украину и поставки дальнобойных вооружений, способных поражать цели на территории РФ. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона получает от 184 до 186 мест в Нацсобрании Франции, следует из обновленных данных, которые приводит BFMTV. Блок президента Эммануэля Макрона набирает от 160 до 162 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла - от 141 до 143. Таким образом, ни одна из политических сил не набирает достаточно голосов для формирования правительства. При этом пока отсутствуют данные о возможных коалициях.

https://ria.ru/20240708/attal-1958114644.html

https://ria.ru/20240708/slutskij-1958110581.html

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франция, украина, россия, в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон