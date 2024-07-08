https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958110739.html

СМИ: на протестах во французском Ренне задержали 25 человек

СМИ: на протестах во французском Ренне задержали 25 человек - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ: на протестах во французском Ренне задержали 25 человек

Полиция задержала 25 человек во французском Ренне на акции протеста после объявления результатов второго тура парламентских выборов, сообщает газета Figaro со... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:21

2024-07-08T00:21

2024-07-08T01:12

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Полиция задержала 25 человек во французском Ренне на акции протеста после объявления результатов второго тура парламентских выборов, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники в полиции."В Ренне во время ранее не анонсированной и запрещенной манифестации задержано 25 человек", - сообщает газета со ссылкой на источники в полиции.Отмечается, что протестующие собрались на городской площади Сент-Анн и выкрикивают антифашистские лозунги. Как уточняет издание, полиция также применила слезоточивый газ для разгона незаконной манифестации.Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По данным МВД страны, явка на 17 часов по местному времени (18.00 мск) составила 59,71%, почти в два раза превысив показатели второго тура парламентских выборов 2022 года.Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.После оглашения результатов первого тура выборов в прошлое воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

https://ria.ru/20240708/slutskij-1958110581.html

https://ria.ru/20240707/vybory-1958099061.html

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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, парламентские выборы во франции — 2024